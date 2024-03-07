Никто не выбирал стать убийцей, – Фагот из ТНМК резко ответил Скрипке из-за мобилизации артистов

Фагот из группы ТНМК ответил на заявление Олега Скрипки о том, что артиста не стоит спрашивать о мобилизации. Он объяснил, что в нынешних реалиях каждый мужчина должен уметь защищать страну.

Лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) считает, что украинские артисты должны быть готовы взять в руки оружие. Ведь вопрос защиты страны, своих близких касается абсолютно каждого.

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Фагот ответил Олегу Скрипке

Исполнитель не стал отрицать, что есть люди, которые более профессиональными военными. Но во время полномасштабной войны все должны быть готовы присоединиться к рядам войска.

Так никто не фронтовик! То, что – нам просто отдать страну в руки врагу? Ясно, что есть люди более причастны к военному делу и имеют к тому талант. Однако надо понимать, что сейчас каждый человек в Украине должен уметь защищать себя, своих близких, родное село или город,

– подчеркнул Олег Михайлюта.

Фагот добавил, что война касается артистов так же, как и всех остальных. Неумение к военному делу тоже не освобождает от ответственности.

"Никто из нас не выбирал путь стать убийцей, но когда идут убивать тебя – надо брать в руки оружие. Это касается абсолютно всех, и артисты не являются исключением. Не умеешь обращаться с оружием или управлять дроном – иди учись", – подытожил лидер ТНМК.

Заявления Олега Скрипки о мобилизации