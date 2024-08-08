После двухлетней паузы: Черногория вернется на Евровидение-2025

Черногория возвращается на Евровидение. Там анонсировали конкурс Montesong 2024 –национальный отбор.

Национальный вещатель Черногории RTCG обнародовал документ, где говорится о правилах проведения конкурса Montesong 2024. Вероятнее всего, таким образом страна готовится к Евровидению-2025.

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Пока неизвестно, когда состоится конкурс. Участники должны предоставить свои песни до 1 октября этого года. Композиция должна быть более чем на половину на одном из языков, на которых больше всего общаются в Черногории – черногорский, сербский, боснийский, хорватский.

Комиссия отберет 16 лучших песен, авторы которых продолжат борьбу на конкурсе. Победителя выберут путем голосования жюри и зрителей.

Напомним, Черногория впервые выступила на Евровидении в 2007 году. Страна отказалась от участия в музыкальном конкурсе в 2023 году, проходившем в британском Ливерпуле. Причиной стала финансовая несостоятельность. Так Черногория два года пропустила Евровидение.