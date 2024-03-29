Скандал на Евровидении: представительница Словении заявила, что восхищалась российской группой

На Евровидении-2024 Словению представит певица Raiven. На днях она рассказала о своих музыкальных предпочтениях и упомянула российскую группу, участницы которой замалчивают войну.

Словенская певица Raiven в инстаграм-сториз призналась, что в детстве фанатела от группы "Тату". Это российский коллектив, который был популярен в нулевых и участвовал в Евровидении-2003.

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Raiven попала в скандал

Артистка возмутила украинцев заявлением о любви к российской группе. Ведь сейчас его участницы замалчивают войну и продолжают работать в России.



Raiven восхищалась россиянками / Фото из телеграм-канала "Еврофаны"

Raiven ответила на гневные комментарии в личных сообщениях. Она осудила российскую агрессию и призналась, что просто не знала, из какой страны группа "Тату".

О, Боже, нет! Извините, это совсем не было моим намерением! Я даже не думала, что они русские. В детстве я просто любила их музыку. Вот и все. Я категорически против российского насилия. Я искренне извиняюсь, что все так получилось,

– написала Raiven.



Raiven извинилась за сторис / Фото с телеграм-канала "Еврофаны"

Что известно о представительнице Словении

Raiven – 27-летняя певица, которая с самого детства учится музыке. Она уже трижды подавала свою заявку на национальный отбор, но только в 2024 получила успех.

Артистка представит Словению с песней Veronika. Эта композиция будет звучать на словенском языке. Как рассказывала Raiven, это темная и мистическая поп-песня, на которую ее вдохновила графиня Вероника. Это была первая женщина, которую в стране осудили за колдовство.