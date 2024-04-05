Представительница Польши на Евровидении-2024 впервые прокомментировала упреки о нечестной победе

На Евровидении-2024 певица LUNA будет представлять Польшу. Ее обвинили в нечестной победе в отборе, поэтому девушка высказалась об этих упреках.

Польская исполнительница дала интервью украинской журналистке Анне Тульевой. Она рассказала о том, что совсем не ожидала волны бурной критики, которая понесется на нее. Сейчас девушка пытается сосредоточиться на подготовке к выступлению в шведском Мальме, чтобы изменить мнение сограждан.

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LUNA ответила на упреки хейтеров

Я не ожидала всего, что сейчас происходит: хейта и шума вокруг нацотбора. Я всегда была второй во всех оцениваниях, не была любимицей каждого и знала об этом. Но не ожидала такого шума. Сейчас пытаюсь сфокусироваться на выступлении, на музыке, на моей внутренней миссии, на том, что я хочу дать людям и какой месседж послать своей песней. Я надеюсь, что реакция моей страны изменится благодаря музыке,

– призналась артистка.

По мнению представительницы Польши, критиковать легче, чем поддерживать. Она считает, что хейт – это определенный механизм.

"Я думаю, что хейтить легче, чем поддерживать. Это не так просто для нас – иметь на один положительный голос три отрицательных. И когда толпа говорит "нет", легче следовать за толпой. Я думаю, это просто механизм", – заметила LUNA.

Интервью с представительницей Польши на Евровидении: смотрите видео онлайн

Что известно о представительнице Польши и критике в ее сторону

24-летняя певица LUNA представит свою страну на Евровидении-2024 с композицией The Tower. Это решил общественный вещатель Польши TVP.

LUNA – The Tower: смотрите видео онлайн

Девушка столкнулась с обвинениями в нечестной победе из-за того, что в этом году отбор был закрыт. Аудитория не могла выбрать фаворита, вместо этого занялось жюри.

Кроме того, артистке вменяют победу из-за влиятельного и богатого отца. В сети ходили слухи, что отцом LUNA является польский овощной магнат, которому принадлежит популярный пищевой бренд Dawtona.