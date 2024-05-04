Верните Россию на конкурс: представитель Германии на Евровидении-2024 попал в скандал
Источник:ZDF
Isaak, представитель Германии на Евровидении-2024, еще не успел выступить на конкурсе, а уже попал в скандал. Дело в том, что он высказался о возвращении России к песенным соревнованиям.
К тому же исполнитель поделился мыслями относительно участия представителя Израиля на конкурсе. Однако, большинство пользователей возмутилось позицией артиста.
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Что сказал Isaak об участии России в конкурсе
Немец отметил, что стоит вернуть Россию к участию на Евровидении. Однако, заявление исполнителя через некоторое время удалили из его интервью. Впрочем, поклонники конкурса успели это увидеть и выразили возмущение таким мыслям артиста.
Скандальные высказывания Isaak / Скриншот из твиттера
В то же время он рассказал, что не понимает, почему стоит дисквалифицировать Израиль с Евровидения. Более того, из-за того, что это конкурс исполнителей, а не политиков музыкант считает нужным вернуть Россию к участию в нем. Именно эта фраза была удалена из интервью, зато оставили его общую позицию относительно Израиля на Евровидении.
Isaak об Израиле и России на Евровидении / Скриншот из твиттера
Возмущение еврофанов словами Isaak / Скриншот из твиттера
К тому же Isaak ранее высказывал свое мнение относительно причины дисквалификации России с песенного конкурса. Он уверен, что это не из-за войны в Украине, а из-за отсутствия "свободной журналистики" в стране-агрессоре.
В Израиле есть свободная журналистика, в России – нет. Чтобы не поддерживать российскую пропаганду, было сказано, что, к сожалению, мы не можем позволить России участвовать. Поэтому было принято решение разрешить Израилю принять участие, а России – нет. Мне это тоже не нравится, но я могу это понять,
– отметил немец.
Что известно о выступлении Isaak на Евровидении-2024
- По результатам Нацотбора в Германии победил исполнитель Isaak. Он выступит с песней Always On The Run в первом полуфинале конкурса, который состоится 7 мая.
- Интересно, что не всем немцам нравится такой выбор жюри и зрителей. Они считают трек исполнителя "радиопесней", которая не будет иметь успеха на песенном конкурсе.
- Согласно последним обновлениям букмекеров, Исаак имеет менее 1% шансов на победу, поэтому он занимает 24-е место в рейтинге.