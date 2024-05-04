Верните Россию на конкурс: представитель Германии на Евровидении-2024 попал в скандал

Isaak, представитель Германии на Евровидении-2024, еще не успел выступить на конкурсе, а уже попал в скандал. Дело в том, что он высказался о возвращении России к песенным соревнованиям.

К тому же исполнитель поделился мыслями относительно участия представителя Израиля на конкурсе. Однако, большинство пользователей возмутилось позицией артиста.

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Что сказал Isaak об участии России в конкурсе

Немец отметил, что стоит вернуть Россию к участию на Евровидении. Однако, заявление исполнителя через некоторое время удалили из его интервью. Впрочем, поклонники конкурса успели это увидеть и выразили возмущение таким мыслям артиста.



Скандальные высказывания Isaak / Скриншот из твиттера

В то же время он рассказал, что не понимает, почему стоит дисквалифицировать Израиль с Евровидения. Более того, из-за того, что это конкурс исполнителей, а не политиков музыкант считает нужным вернуть Россию к участию в нем. Именно эта фраза была удалена из интервью, зато оставили его общую позицию относительно Израиля на Евровидении.



Isaak об Израиле и России на Евровидении / Скриншот из твиттера



Возмущение еврофанов словами Isaak / Скриншот из твиттера

К тому же Isaak ранее высказывал свое мнение относительно причины дисквалификации России с песенного конкурса. Он уверен, что это не из-за войны в Украине, а из-за отсутствия "свободной журналистики" в стране-агрессоре.

В Израиле есть свободная журналистика, в России – нет. Чтобы не поддерживать российскую пропаганду, было сказано, что, к сожалению, мы не можем позволить России участвовать. Поэтому было принято решение разрешить Израилю принять участие, а России – нет. Мне это тоже не нравится, но я могу это понять,

– отметил немец.

Что известно о выступлении Isaak на Евровидении-2024