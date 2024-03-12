Впервые в истории конкурса: на Евровидении-2024 будут действовать новые правила
Источник:Eurovision
Шведский общественный вещатель SVT вместе с оргкомитетом Евровидения объявили о трех важных изменениях в правилах конкурса, которые повлияют на ход музыкального соревнования. Такие нововведения связаны с тем, чтобы все страны-участницы смогли себя лучше проявить.
Уже в мае в Мальме состоится 68-й песенный конкурс Евровидение-2024. И еврофанов ждут интересные нововведения.
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Какие изменения произошли в Евровидении-2024
Впервые в истории конкурса в 2024 году страны "Большой пятерки", которые ежегодно автоматически попадают в финал, вместе с прошлогодней страной-победителем Швецией будут вживую выступать во время финалов. До этого года представители этих стран демонстрировали свои номера только в гранд-финале, а в полуфиналах показывали фрагменты их генеральных репетиций. Впрочем, этом году оргкомитет решил дать равные шансы всем конкурсантам. Теперь в каждом из полуфиналов в перерывах между выходом на сцену других исполнителей страны "Большой пятерки" и страна-победитель смогут полноценно выступить.Уже известно, кстати, что в первом полуфинале, который пройдет 7 мая, свои номера покажут Германия, Швеция, Великобритания. Во втором полуфинале, который состоится 9 мая, запланированы выступления Франции, Италии, Испании.
Второе нововведение связано с временем зрительского голосования в гранд-финале, который пройдет 11 мая. Если раньше голосование начиналось после завершения выступлений всех участников (во время перерыва), то в 2024 году оно начнется непосредственно перед началом выступления первого конкурсанта.
Третье изменение касается тех фанов, чьи страны не участвуют в Евровидении. Зрители будут иметь 24 часа, чтобы проголосовать за своего фаворита. Что касается онлайн-голосования, то оно будет стартовать после завершения второй генеральной репетиции перед полуфиналами и финалом и продлится непосредственно до этих выступлений.
Что известно о Евровидении-2024
- Евровидение 2024 пройдет в Мальме, Швеция, с 7 по 11 мая.
- Украину на 68-м песенном конкурсе будут представлять alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria.
- Фаворитом букмекеров на момент написания материала (12.03.2024) остается Хорватия (16%), далее идет Украина (13%).
- Израиль таки допустили к участию в Евровидении-2024, вопреки нежеланию других стран. Израильский общественный вещатель согласился переписать заполитизированный текст представительницы страны Эден Голан, где упоминается нападение ХАМАС на Израиль.