Впервые в истории конкурса: на Евровидении-2024 будут действовать новые правила

Шведский общественный вещатель SVT вместе с оргкомитетом Евровидения объявили о трех важных изменениях в правилах конкурса, которые повлияют на ход музыкального соревнования. Такие нововведения связаны с тем, чтобы все страны-участницы смогли себя лучше проявить.

Уже в мае в Мальме состоится 68-й песенный конкурс Евровидение-2024. И еврофанов ждут интересные нововведения.

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Какие изменения произошли в Евровидении-2024

Впервые в истории конкурса в 2024 году страны "Большой пятерки", которые ежегодно автоматически попадают в финал, вместе с прошлогодней страной-победителем Швецией будут вживую выступать во время финалов. До этого года представители этих стран демонстрировали свои номера только в гранд-финале, а в полуфиналах показывали фрагменты их генеральных репетиций. Впрочем, этом году оргкомитет решил дать равные шансы всем конкурсантам. Теперь в каждом из полуфиналов в перерывах между выходом на сцену других исполнителей страны "Большой пятерки" и страна-победитель смогут полноценно выступить.

Уже известно, кстати, что в первом полуфинале, который пройдет 7 мая, свои номера покажут Германия, Швеция, Великобритания. Во втором полуфинале, который состоится 9 мая, запланированы выступления Франции, Италии, Испании.

Второе нововведение связано с временем зрительского голосования в гранд-финале, который пройдет 11 мая. Если раньше голосование начиналось после завершения выступлений всех участников (во время перерыва), то в 2024 году оно начнется непосредственно перед началом выступления первого конкурсанта.

Третье изменение касается тех фанов, чьи страны не участвуют в Евровидении. Зрители будут иметь 24 часа, чтобы проголосовать за своего фаворита. Что касается онлайн-голосования, то оно будет стартовать после завершения второй генеральной репетиции перед полуфиналами и финалом и продлится непосредственно до этих выступлений.

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