Организаторы ввели новые правила на Евровидение-2024: "Чтобы создать лучшее телешоу"

Нынешний песенный конкурс Евровидение претерпел немало нововведений. В частности, выяснилось, что финал пройдет несколько иначе.

Дело в том, что новые правила касаются формата проведения жеребьевки. Организаторы планируют сделать захватывающий гранд-финал.

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Какие изменения произошли в жеребьевке

Ранее финалисты определяли порядок своих выступлений, тянув лист бумаги, чтобы решить, будут ли они выступать до или после номера 13. Однако, по новой системе они будут выбирать свой порядковый номер среди трех категорий: первая половина шоу, вторая половина и выбор продюсера. Теперь будет 6 мест на выбор в первой половине, 6 мест во второй половине и 13 мест в категории "выбор продюсера".

Все дело в том, чтобы создать лучшее телешоу и дать всем артистам шанс сиять. В предыдущие годы, имея только жеребьевку первой и второй половины, вы могли обнаружить, что многие баллады попали в одну часть шоу или многие фавориты были выбраны для исполнения в одной половине. Добавление Producer's Choice дает мне возможность создать еще лучший поток различных темпов и еще более захватывающий гранд-финал,

– объяснил Кристер Бьоркман, продюсер нынешнего конкурса.

Какие еще нововведения будут действовать на нынешнем Евровидении