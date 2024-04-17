Организаторы ввели новые правила на Евровидение-2024: "Чтобы создать лучшее телешоу"
Источник:сайт Евровидения
Нынешний песенный конкурс Евровидение претерпел немало нововведений. В частности, выяснилось, что финал пройдет несколько иначе.
Дело в том, что новые правила касаются формата проведения жеребьевки. Организаторы планируют сделать захватывающий гранд-финал.
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Какие изменения произошли в жеребьевке
Ранее финалисты определяли порядок своих выступлений, тянув лист бумаги, чтобы решить, будут ли они выступать до или после номера 13. Однако, по новой системе они будут выбирать свой порядковый номер среди трех категорий: первая половина шоу, вторая половина и выбор продюсера. Теперь будет 6 мест на выбор в первой половине, 6 мест во второй половине и 13 мест в категории "выбор продюсера".
Все дело в том, чтобы создать лучшее телешоу и дать всем артистам шанс сиять. В предыдущие годы, имея только жеребьевку первой и второй половины, вы могли обнаружить, что многие баллады попали в одну часть шоу или многие фавориты были выбраны для исполнения в одной половине. Добавление Producer's Choice дает мне возможность создать еще лучший поток различных темпов и еще более захватывающий гранд-финал,
– объяснил Кристер Бьоркман, продюсер нынешнего конкурса.
Какие еще нововведения будут действовать на нынешнем Евровидении
- Первое изменение касается выступлений стран Большой пятерки, а также прошлогоднего победителя Швеции в финале. Они впервые в истории выступят вживую. В предыдущие годы представители этих стран выступали только в гранд-финале, а фрагменты их генеральных репетиций транслировались во время полуфиналов.
- Также было сделано нововведение относительно времени голосования зрителей. В отличие от предыдущих лет, когда голосование начиналось после того, как все участники завершили свои выступления, в 2024 году оно начнется непосредственно перед выходом на сцену первого конкурсанта.
- К тому же произошли изменения для зрителей из стран, которые не участвуют в Евровидении. Теперь они будут иметь 24 часа для того, чтобы отдать свои голоса за любимых исполнителей. Кроме того, онлайн-голосование начнется после второй генеральной репетиции перед полуфиналом и финалом и продлится до завершения выступлений.