Важен каждый балл: как украинцам за рубежом проголосовать за Украину на Евровидении-2024

Накануне Евровидения-2024 частично изменились правила голосования. И уже сегодня, 7 мая, украинцы смогут отдать свой голос за фаворита среди всех участников.

В материале Show 24 читайте о том, как поддержать представительниц Украины. Украинцы это могут сделать только в том в случае, если они проживают за рубежом.

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Как проголосовать украинцам за рубежом

Украинцы, проживающие за рубежом и находящиеся в стране, которая выступает в первом полуфинале, могут сегодня отдать голос за наших представительниц – alyona alyona & Jerry Heil.

Для этого нужно иметь иностранного оператора мобильного номера. Артистки будут выступать под номером 5. Для каждой страны есть своя инструкция – это смс-сообщение, сайт или звонок на определенный номер.



Как проголосовать за Украину из другой страны / Фото Общественное Евровидение

Также голос за Украину могут отдать те украинцы, которые проживают в Германии, Швеции и Великобритании. Или же отдать балл другому фавориту.

Те украинцы, проживающие в странах, которые не участвуют в конкурсе, могут голосовать через сайт esc.vote или в официальном приложении Евровидения под названием Eurovision Song Contest.

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Как проголосовать за фаворита: видео

Общие правила

В полуфиналах конкурса могут голосовать зрители тех стран, которые участвуют в том или ином полуфинале. Но не отдавать балл за представителя своей страны. Сегодня будут транслировать первый полуфинал, где будет выступать Украина. Поэтому жители Украины имеют право голоса – но они не могут отдать его за alyona alyona & Jerry Heil.

В этом году правила голосования претерпели определенные изменения. Зрители могут поддержать любимого участника от начала выступления первого конкурсанта – именно тогда откроются линии для голосования. Таким образом отдать голос за фаворита можно будет в течение всего шоу.