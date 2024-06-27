"Главная победа впереди": украинские звезды эмоционально отреагировали на вылет сборной с Евро-2024
В среду, 26 июня, национальная сборная Украины по футболу сыграла вничью с мощной командой Бельгии, что, к сожалению, означало завершение выступлений наших футболистов на Евро-2024. Эта игра не оставила равнодушным никого в стране, особенно представителей шоу биза.
Украинские звезды, от популярных телеведущих до известных исполнителей, активно следили за перипетиями матча и уже поделились своими впечатлениями от игры. Так, несмотря на преждевременное завершение турнира для Украины, реакция звездного бомонда ярко демонстрирует, что поддержка национальной сборной остается мощной и непоколебимой. Их слова подчеркивают единство нации в трудные моменты и веру в будущие победы украинского спорта.
Не пропустите Стала лауреатом российской премии: где сейчас Ксения Симонова – победительница "Украина имеет талант"
Маша Ефросинина
Телеведущая поделилась, что смотрела матч прямо в машине. Она призналась, что грустно из-за того, что Украина завершила выступление на Евро-2024, но не стыдно за игру сборной.
Ребята молодцы,
– отметила Ефросинина.
Как Маша Ефросинина отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис
Андрей Бедняков
Очередное сильнейшее поколение покидает Евро. Пацаны, спасибо за последние 3 тайма. Все равно до конца любим (ред. – 24 Канал),
– подчеркнул ведущий.
Как Андрей Бедняков отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис
Даша Квиткова
Инфлюенсер показала, что просматривала футбольный матч вместе с сыном дома и отметила, что несмотря на все гордится сборной Украины.
Как Даша Квиткова отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис
Владимир Остапчук
Впереди еще будут победы. Спасибо за игру,
– сказал шоумен.
Как Владимир Остапчук отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис
Александр Волошин
Блогер отметил достойную игру команды.
Случилось как случилось. Много не забили, но играли очень сильно,
– отметил экс-супруг Анны Тринчер.
Как Александр Волошин отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис
Анатолий Анатолич
Он поблагодарил футболистов за эмоции и выразил уверенность в будущих успехах.
Спасибо, ребята, за эти важные эмоции. Вы крутые. Сегодня не наш с вами день. Но мы вместе и победы еще будут,
– подчеркнул шоумен.
Как Анатолий Анатолич отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис
Кристина Соловий
Наши победы еще впереди. Спасибо за эмоции и характер,
– написала певица.
Как Кристина Соловий отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис
Евгений Клопотенко
Кулинар подчеркнул единство украинцев во время матча.
Украинцы непобедимы, украинцы несокрушимые, наша главная победа впереди,
– отметил шеф-повар.
Как Евгений Клопотенко отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис
Григорий Решетник
Также выразил оптимизм относительно будущего.
Самые главные победы впереди,
– подчеркнул телеведущий.
Как Григорий Решетник отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о последней игре сборной Украины на Евро-2024
- Игра состоялась на "МХП-Арене" в немецком Штутгарте, где украинцы встретились с бельгийской сборной.
- Перед последним туром ситуация в группе Е была чрезвычайно напряженной – все четыре команды имели одинаковое количество очков. Таким образом, результаты финальных матчей имели решающее значение для определения участников плей-офф.
- В ключевом поединке украинская сборная сумела удержать ничью против одного из фаворитов турнира – сборной Бельгии. Матч завершился со счетом 0:0. В то же время, в параллельной игре Словакия и Румыния также разошлись миром, сыграв 1:1.
- По итогам группового этапа сборная Украины, к сожалению, оказалась на последнем месте в группе, что означало завершение ее участия в Евро-2024.
- Стоит отметить, что матчи 1/8 финала европейского первенства запланированы на период с 29 июня по 2 июля. Победители этих встреч продолжат борьбу в четвертьфинале турнира.