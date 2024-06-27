"Главная победа впереди": украинские звезды эмоционально отреагировали на вылет сборной с Евро-2024

В среду, 26 июня, национальная сборная Украины по футболу сыграла вничью с мощной командой Бельгии, что, к сожалению, означало завершение выступлений наших футболистов на Евро-2024. Эта игра не оставила равнодушным никого в стране, особенно представителей шоу биза.

Украинские звезды, от популярных телеведущих до известных исполнителей, активно следили за перипетиями матча и уже поделились своими впечатлениями от игры. Так, несмотря на преждевременное завершение турнира для Украины, реакция звездного бомонда ярко демонстрирует, что поддержка национальной сборной остается мощной и непоколебимой. Их слова подчеркивают единство нации в трудные моменты и веру в будущие победы украинского спорта.

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Маша Ефросинина

Телеведущая поделилась, что смотрела матч прямо в машине. Она призналась, что грустно из-за того, что Украина завершила выступление на Евро-2024, но не стыдно за игру сборной.

Ребята молодцы,

– отметила Ефросинина.



Как Маша Ефросинина отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Андрей Бедняков

Очередное сильнейшее поколение покидает Евро. Пацаны, спасибо за последние 3 тайма. Все равно до конца любим (ред. – 24 Канал),

– подчеркнул ведущий.



Как Андрей Бедняков отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Даша Квиткова

Инфлюенсер показала, что просматривала футбольный матч вместе с сыном дома и отметила, что несмотря на все гордится сборной Украины.



Как Даша Квиткова отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Владимир Остапчук

Впереди еще будут победы. Спасибо за игру,

– сказал шоумен.



Как Владимир Остапчук отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Александр Волошин

Блогер отметил достойную игру команды.

Случилось как случилось. Много не забили, но играли очень сильно,

– отметил экс-супруг Анны Тринчер.



Как Александр Волошин отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Анатолий Анатолич

Он поблагодарил футболистов за эмоции и выразил уверенность в будущих успехах.

Спасибо, ребята, за эти важные эмоции. Вы крутые. Сегодня не наш с вами день. Но мы вместе и победы еще будут,

– подчеркнул шоумен.



Как Анатолий Анатолич отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Кристина Соловий

Наши победы еще впереди. Спасибо за эмоции и характер,

– написала певица.



Как Кристина Соловий отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Евгений Клопотенко

Кулинар подчеркнул единство украинцев во время матча.

Украинцы непобедимы, украинцы несокрушимые, наша главная победа впереди,

– отметил шеф-повар.



Как Евгений Клопотенко отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Григорий Решетник

Также выразил оптимизм относительно будущего.

Самые главные победы впереди,

– подчеркнул телеведущий.



Как Григорий Решетник отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

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