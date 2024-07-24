Наталка Карпа рассказала о службе мужа-военного и раскрыла направление, где он воюет

Украинская певица Наталка Карпа высказалась о службе своего мужа Евгения Терехова, который на фронте. Она поделилась, на каком направлении воюет ее любимый человек.

Евгений вступил в военные ряды еще в начале полномасштабного вторжения. Из-за его службы супругам редко удается увидеться друг с другом.

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Наталья рассказала, что Терехов сейчас находится в 58-й мотопехотной бригаде имени Ивана Выговского. Мужчина защищает страну на Угледарском направлении, что в Донецкой области. Артистка решила больше не раскрывать деталей службы мужа, а посоветовала поклонника узнавать все подробности у него лично.

Также певица показала поклонникам фото Евгения в военной форме и солнцезащитных очках.

Хотелось бы рассказать больше, но лучше подпишитесь на Джеки и из первых уст все услышите,

– подчеркнула Карпа.



Наталка Карпа раскрыла направление, где служит ее муж / Скриншот из инстаграм-сторис

, будущие супруги познакомились на концерте для ветеранов АТО. После этого Наталка и Евгений начали встречаться, а впоследствии мужчина ей сделал предложение. В декабре 2019-го Карпа стала мамой дочери Златы.

Впрочем, уже через два года певица призналась о непростом этапе в отношениях с мужем, из-за чего им пришлось взять перерыв. В январе 2023-го Терехов сообщил, что общается с женой через дочь. Однако, супруги часто появляется на совместных фото и вместе празднует знаменательные даты их семьи.