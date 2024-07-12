Какая же она сладенькая, – Евгений Кот очаровал сеть фото с новорожденной доченькой

На днях стало известно, что украинский танцовщик Евгений Кот и гимнастка Наталья Татаринцева впервые стали родителями. Они уже поделились трогательными фото с доченькой.

Наталья заметила, что очень ждала этого момента. Накануне она также распространила видео из роддома.

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На фото можно увидеть, как Женя Кот проводит время с ребенком. В частности, есть фотографии, где он мило смотрит на дочь и держит ее на руках. Также Татаринцева выставила фото, где они с любимым вдвоем наблюдают за ребенком. "Стоим над ней и нюхаем. Какая же она сладенькая", – добавила звездная мамочка.

Моя крошка. Мне кажется, я еще не был одновременно таким собранным и одновременно нежным и мягким,

– отметил Евгений.

Ранее Евгений и Наталья отмечали, что женщина будет рожать в Украине в одной из частных больниц. Супруги планировали партнерские роды. Танцовщик также поделился затратами на роды жены, которые составляют более двух тысяч долларов, что примерно равно 81 тысяче гривен.