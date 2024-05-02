Служат в своих частях, – Кошевой высказался о Пикалове и Мартынце в ВСУ

Евгений Кошевой поделился мыслями относительно службы своих коллеги из "Квартала 95" Александра Пикалова и Владимира Мартынца. В то же время актер честно признался, поддерживает ли связь с Еленой Кравец.

К тому же Евгений рассказал, как его коллег, которые служат в ВСУ, отпускают на выступления на концертах. Он отметил, что этот процесс уже давно налажен.

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Что думает Кошевой о службе Пикалова

Актер поделился, что его коллеги, в частности Александр Пикалов и Владимир Мартынец, "служат в своих частях и выполняют задачи руководства". Для участия в концертах "Вечернего квартала" надо написать официальное письмо с датами выступлений ребят.

Тогда руководство военных сможет отпустить мужчин на запись шоу. Евгений объяснил, что актерам позволяют выступать, потому что они собирают деньги на нужды украинской армии.

Мы заранее пишем официальное письмо с датами концертов и просьбой отпустить. Бывает, что не отпускают. Но и отпускают также,

– рассказал юморист.

Общается ли Кошевой с Кравец

В то же время комик поделился, как часто ему удается говорить с Еленой Кравец после ее решения покинуть "Квартал 95". Кошевой признался, что находится в дружеских отношениях с экс-коллегой. Однако, им не удается общаться очень часто. Впрочем, Евгений с Еленой всегда поздравляют друг друга с праздниками.

Мы все взрослые. Елена все сказала четко. Мы все понимаем друг друга, потому что действительно не первый год знакомы. Она приняла решение – нужно, значит, нужно. Поэтому мы с пониманием к этому отнеслись. Мы разошлись друзьями,

– поделился Кошевой.

Где сейчас Пикалов и Кравец