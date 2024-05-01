Лучший друг Зеленского, Кошевой, рассказал, как часто и о чем общается с президентом

Лучший друг президента – это Евгений Кошевой, с ним они раньше вместе работали в "Квартале 95". На днях комик рассказал об общении с Владимиром Зеленским во время войны.

В частности, юморист рассекретил, как часто ему удается пообщаться с главой государства. К тому же Евгений рассекретил, о чем они с Владимиром обычно говорят.

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Что Кошевой рассказал об общении с Зеленским во время войны

Выяснилось, что они редко разговаривают. В основном переписывают. В редких случаях президент может поговорить с лучшим другом по телефону, обычно это происходит поздно ночью.

Пару раз виделись. Хотелось бы чаще, но мы понимаем его занятость, уровень его ответственности, его стремление к победе, и мы все его в этом поддерживаем,

– подчеркнул Евгений.

Он добавил, что обычно общается с другом на разные темы. За что зацепились – о том и говорят. Часто рассказывают друг другу о поездках к военным.

Бываем на фронте в одних и тех же местах с небольшой разницей во времени. Или мы первые едем куда-то с выступлениями или отвозим помощь, а через некоторое время и он приезжает в это место. Или наоборот – он посещает какую-то позицию, а вскоре и мы туда едем. Так получается. Даже во время полномасштабного вторжения мы с Владимиром Александровичем ходим одними дорогами,

– отметил юморист.

Что известно о взаимоотношениях Кошевого и Зеленского

Евгений и Владимир общаются уже около 20 лет.

Юморист ранее рассказывал, что считает президента своим единственным лучшим другом.

"Как может быть много лучших друзей? Думаю, что он один. Это Владимир Александрович. А остальные – друзья, которым я доверяю, в которых я уверен. С Владимиром Александровичем я провел намного больше времени, чем с другими. И ситуации были разные, о которых мог сказать только ему", – подчеркнул комик.