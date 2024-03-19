Евгений Клопотенко назвал Олю Полякову "странным человеком": певица резко отреагировала

Кулинар Евгений Клопотенко довольно часто сотрудничает с Олей Поляковой на различных шоу. Но в одном из интервью признался, что ему непонятно творчество певицы. Звезда отреагировала.

Евгений Клопотенко заявил, что не воспринимает творчество певицы во время полномасштабной войны. Например, для него непонятен перевод песни "Шлепки" на украинский язык.

К слову Она изменилась, – Евгений Клопотенко о Елене Зеленской, с которой вместе работал

Что сказал Клопотенко о Поляковой

Кулинар высказал мнение о том, что он и Оля Полякова – словно из "двух разных миров".

Но мы с ней из двух разных миров. Я не понимаю, как она в этом живет. Она для меня странный человек. Я говорю, что с ней близко не знаком, поэтому не могу оценить. А какой образ, какой месседж она транслирует вообще не понимаю. Ты слушаешь песни и думаешь, как ты можешь настолько... Она, видимо, не смотрела ни одного видео с передовой,

– сказал кулинарный эксперт в интервью Эмме Антонюк.

Интервью Евгения Клопотенко: смотрите видео онлайн

Оля Полякова отреагировала

В защиту Оли Поляковой сначала выступили ее фаны и коллеги. К Евгению Клопотенко обратился ее продюсер Михаил Ясинский. Он процитировал обновленный вариант песни "Шлепки" и сказал, что это "красивая песня" и "замечательные слова".

"Это Вы сейчас серьезно, мужчина? Вы текст слушали вообще? Интересен ваш выбор среди всего, что есть в репертуаре артиста найти и обсуждать то, что искали и делать сомнительные заявления с выражением лица "как бы так обоср*ть, но чтобы обратно не прилетело...". Это как в меню ресторана. На любителей, которые очень разные", – отреагировал продюсер.

За ним свое мнение относительно заявлений кулинара высказала и Оля Полякова. Она назвала позицию Клопотенко "детской".

Хуже обесценивания и может быть только вообще полное не понимание того о чем говоришь, это очень детская, безответственная, и тупая позиция! "Не читал, но осуждаю",

– написала певица.



Оля Полякова о Клопотенко / Фото из инстаграм-сториз

Напоследок Оля Полякова анонсировала новое шоу 26 октября во Дворец Спорта, на которое пригласила "всех, кто знает, о чем говорит".