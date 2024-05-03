"Этот х**сос говорит, что ничего не стоит": Евгения Клопотенко случайно обругали в переписке

Ресторатор Евгений Клопотенко показал переписку с аккаунтом, представившимся именем известного медиа. Сначала с кулинаром хотели договориться о сотрудничестве, а потом обозвали "х**сосом".

Евгений Клопотенко рассказал об инциденте в соцсети Х (ранее известная как твитер). Он обнародовал скриншоты переписки с якобы представителями медиа "Заборона".

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"Редактор" известного СМИ оскорбил Евгения Клопотенко

Издание вроде бы обратилось к Евгению Клопотенко с приглашением на подкаст на тему "Концепция будущей украинской кухни". У ресторатора спросили, сколько будет стоить запись проекта с ним.



Евгений Клопотенко показал переписку / Фото из соцсети Х

Евгений ответил, что обычно он делает это бесплатно. Но попросил обратиться к помощнице Даше. В ответ кулинара назвали "х**сосом". Очевидно, это сообщение "представителя" СМИ должно было адресоваться другому человеку.

"Этот х**сос говорит, что ничего не стоит. Дал номер Даши", – говорилось в сообщении.

Впрочем, Клопотенко заметил: если он настолько неприятен "редакции" СМИ, не стоило к нему обращаться.

Уважаемые твитеряне, на связи с вами х***ос по версии редакторов независимого медиа "Заборона". И вот что мне интересно. Если я вам такой неприятный, нах** вы мне пишете?

– высказался кулинар.

Евгений Клопотенко показал переписку / Фото из соцсети Х

Редакция "Заборони" отреагировала

Скриншоты переписки быстро разлетелись по интернету, поэтому главный редактор медиа "Заборона" вышла на связь и прокомментировала инцидент. Евгения Костина заявила, что коммуникация велась от имени фейка. Это подтверждает то, что функции Telegram не позволяют телеграм-каналам переписываться в личных сообщениях.

Мы бы хотели прокомментировать ситуацию с Евгением Клопотенко и опровергнуть, что приведенная в скриншоте коммуникация велась от нашего имени. Впрочем, нам очень жаль, что под атаку (вряд ли это шутка) попал именно Евгений Клопотенко, которого мы очень ценим. Предполагаем, что это является целое направленной стратегией для разжигания хейта в сторону нашего медиа,

– написала Евгения Костина.

Редактор добавила, что "Заборона" не выпускает подкасты и вообще не планировала этого делать. Кроме того, медиа придерживается своих ценностей.