Не фотошоп: волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

Украинский волонтер Мария Данильченко провела мастер-класс для детей в инклюзивном лагере "Космолагерь: пространство для всех". Там она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Известно, что жена президента приняла участие в повседневных активностях лагеря – от зарядки с тренерами до различных мастер-классов. На одном из них она познакомилась с волонтеркой.

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Данильченко опубликовала совместное фото с Зеленской. Елена предстала в белой вышиванке и черных брюках палаццо, а Мария – черной рубашке и длинном платье. Женщины обнялись и улыбаются в камеру.

Мама сказала, что это фотошоп, но я вас уверяю, что нет. Невероятный день, замечательные знакомства и планы на будущее,

– поделилась волонтерка.

В то же время в своих соцсетях первая леди Украины также опубликовала фото с мероприятия. На кадрах Елена играет с детьми и наблюдает за работой волонтеров.

Все это – не просто летние развлечения, а шаг к тому, чтобы очень разные дети могли полноценно находиться и коммуницировать в обществе дальше. Становились не исключенными, а включенными в жизнь,

– заверила Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская сейчас посещает разные страны с рабочими визитами. Недавно первую леди Украины заметили в аэропорту Ирландии, где она появилась в классическом черном костюме, состоящий из жакета и брюк палаццо, и белой базовой футболке.