Видел тела убитых соседей, - Елена Зеленская рассказала о бойфренде дочери, который из Мариуполя
Источник:Piers Morgan Uncensored
Елена Зеленская уже упоминала, что ее дочь Александра имеет любимого человека. Теперь первая леди рассказала немного больше о юноше.
Первая леди Елена Зеленская заговорила о современных фильмах, которые рассказывают о войне. Это "Довга доба", "20 дней в Мариуполе". Она рассказала, что на премьеру второй ленты, что номинирована на Оскар, ходила ее дочь.
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Елена Зеленская о бойфренде дочери
Жена президента поделилась, что 19-летняя Александра посмотрела фильм вместе со своим бойфрендом. Оказалось, что он родом из Мариуполя.
Ее парень, он из Мариуполя, и он со своими родителями имел возможность просидеть в подвалах несколько недель, прежде чем уехать. Он лично видел тела убитых соседей. Я спрашивала потом дочь, как ей фильм. Она сказала, что она плакала. Тогда я поинтересовалась, как парню. Он тоже плакал. Так же, как и другие люди в зале,
– рассказала Елена Зеленская.
Первая леди добавила, что такие моменты очень сложные для каждого. Но не нужно бояться или стесняться слез, а наоборот, выпускать свои эмоции.
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Что известно о дочери Зеленских
19-летняя Александра сейчас учится на 2 курсе университета. Известно, что два года назад она успешно поступила в учебное заведение на юридическую специальность.
Девушка ведет не публичный образ жизни, также неизвестно, имеет ли она соцсети. О ее бойфренда стало известно в декабре прошлого года: тогда первая леди призналась, что вместе с мужем была немного шокирована.