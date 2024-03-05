Первая леди Елена Зеленская заговорила о современных фильмах, которые рассказывают о войне. Это "Довга доба", "20 дней в Мариуполе". Она рассказала, что на премьеру второй ленты, что номинирована на Оскар, ходила ее дочь.

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Елена Зеленская о бойфренде дочери

Жена президента поделилась, что 19-летняя Александра посмотрела фильм вместе со своим бойфрендом. Оказалось, что он родом из Мариуполя.

Ее парень, он из Мариуполя, и он со своими родителями имел возможность просидеть в подвалах несколько недель, прежде чем уехать. Он лично видел тела убитых соседей. Я спрашивала потом дочь, как ей фильм. Она сказала, что она плакала. Тогда я поинтересовалась, как парню. Он тоже плакал. Так же, как и другие люди в зале,

– рассказала Елена Зеленская.

Первая леди добавила, что такие моменты очень сложные для каждого. Но не нужно бояться или стесняться слез, а наоборот, выпускать свои эмоции.

Интервью первой леди Елены Зеленской: смотрите видео онлайн

Что известно о дочери Зеленских

19-летняя Александра сейчас учится на 2 курсе университета. Известно, что два года назад она успешно поступила в учебное заведение на юридическую специальность.

Девушка ведет не публичный образ жизни, также неизвестно, имеет ли она соцсети. О ее бойфренда стало известно в декабре прошлого года: тогда первая леди призналась, что вместе с мужем была немного шокирована.