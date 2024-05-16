Сын мечтает служить в авиации, – Елена Зеленская призналась, как война изменила жизнь ее детей
Источник:Yle
Жена президента Зеленского в новом интервью рассказала о реалиях войны, в которых живут ее дети. Она поделилась, как российское нападение разрушило планы дочери и заставило сына отказаться от детства.
Елена Зеленская призналась, что не бывает ни одного дня, который прошел бы без мыслей о войне. Иногда она может отвлечься – в этом помогают дети.
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Елена Зеленская о войне и детях
Ощущение "нормальной жизни" у Елены Зеленской случаются в редкие моменты. Например, помощь сыну с домашним заданием.
Когда я помогаю сыну с домашним заданием или ухаживаю за нашими домашними животными. Но когда включается сирена воздушной тревоги, мы возвращаемся к реальности. Утром я собираю детей в школу и мы продолжаем жить, но давление войны всегда присутствует. Жизнь не является нормальной,
– сказала первая леди.
Из-за полномасштабного вторжения дочь Елены Зеленской не планирует свое будущее. Тогда как сын мечтает стать военным.
"Повседневные дела моей дочери связаны с обучением, но у нее нет никаких планов на будущее. Это печально для меня, как для матери. Сын знает все типы ракет, которые Россия запускает по нам. Он также может рассчитать их скорость. Хотелось бы, чтобы мой сын интересовался музыкой, искусством, спортом, а не мечтал служить в армии или авиации", – поделилась Зеленская.
Зеленские о семье и детях
- Елена Зеленская признавалась, что имеет мечту увидеть на лице мужа беззаботную довоенную улыбку. Она бы означала, что все худшее уже позади. Также первая леди хотела бы видеться с семьей сколько и когда захочет.
- Владимир Зеленский взамен рассказывал, что ему не удается видеться с детьми очень часто. Президент в шутку сказал, что надеется, что они искренне любят его и обнимают не из-за разлуки.
- Первая леди также замечала, что у нее с мужем не происходит серьезных кризисов. Секрет их крепких отношений в том, чтобы быть настоящими друзьями друг для друга. Это умение поддерживать друг друга, мотивировать и даже заставлять смеяться.