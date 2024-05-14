В темно-синем костюме с изысканной брошью: Елена Зеленская поразила стильным образом в Сербии
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская совершила официальный визит в Сербию. Там она провела встречи с президентом Александром Вучичем и первой леди Тамарой Вучич. Супруга президента Украины выглядела фантастически.
Она подобрала стильный брючный костюм в темно-синем цвете. Также к своему наряду первая леди Украины добавила брошь и изящные туфли.
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Как выглядела Елена Зеленская на встрече в Сербии
Жена президента Украины появилась в темно-синем костюме украинского бренда A.M.G. Особенностью наряда стал широкий лацкан пиджака, который шел на всю длину воротника. Из аксессуаров Зеленская выбрала винтажную золотую брошь от французского бренда Lanvin, а завершили образ черные лакированные туфли на каблуке.
Какие еще образы недавно надевала первая леди
- Елена Зеленская посетила Копенгаген, где имела удовольствие встретиться с королевой Дании Мэри. Первая леди выглядела просто потрясающе в элегантной вышиванке от украинского бренда Gaptuvalnya. Белая рубашка была украшена сложной вышивкой гладью с цветочными узорами, вдохновленными яворовским платком. Она соединила ее с черными кюлотами и широким поясом.
- К тому же жена президента Украины появилась на обложке словенского издания OnaPlus, которому дала интервью. Для фото Елена Зеленская позировала в черном пиджаке без воротника и пуговиц с роскошными золотистыми аксессуарами.
- Владимир Зеленский вместе с возлюбленной посетил выставку Аллы Горской "Боривитер" в Украинском доме. На мероприятие президент выбрал черный свитшот с украинским гербом и брюки цвета хаки, а первая леди – черный классический костюм с синей рубашкой под ним.