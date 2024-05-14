В темно-синем костюме с изысканной брошью: Елена Зеленская поразила стильным образом в Сербии

Первая леди Украины Елена Зеленская совершила официальный визит в Сербию. Там она провела встречи с президентом Александром Вучичем и первой леди Тамарой Вучич. Супруга президента Украины выглядела фантастически.

Она подобрала стильный брючный костюм в темно-синем цвете. Также к своему наряду первая леди Украины добавила брошь и изящные туфли.

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Как выглядела Елена Зеленская на встрече в Сербии

Жена президента Украины появилась в темно-синем костюме украинского бренда A.M.G. Особенностью наряда стал широкий лацкан пиджака, который шел на всю длину воротника. Из аксессуаров Зеленская выбрала винтажную золотую брошь от французского бренда Lanvin, а завершили образ черные лакированные туфли на каблуке.

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