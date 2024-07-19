С брошью от украинского бренда: Зеленская очаровала новым нежным образом на рабочей встрече

Первая леди Елена Зеленская и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно приняли участие в заседании Совета по вопросам прав человека, гендерного равенства и разнообразия при Министерстве иностранных дел Украины. Основное внимание было сосредоточено на вызовах безбарьерности, вызванных продолжающейся войной. Во время мероприятия жена Владимира Зеленского выглядела сдержанной и взвешенной.

На рабочую встречу дизайнеры подобрали ей стильный аутфит. К нему они добавили брошь от украинского бренда.

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Так, для публичного выхода Елена Зеленская надела костюм пудрового цвета, акцентом которого стала брошь с птицей от Skifska Etnika. Это не первый раз, когда она выбирает этот аксессуар с птицей. В июле 2023 года первая леди надевала его на встречу с премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Супруга президента Украины также сделала легкую волнистую укладку и нюдовый макияж.

Недавно Елена Зеленская была замечена в аэропорту Шеннон в Ирландии в классическом черном костюме со штанами палаццо и белой базовой футболкой. Первая леди выбрала для комфорта белые кроссовки от бренда New Balance, а в качестве аксессуаров – черные солнцезащитные очки в круглой оправе и сумку от украинского дизайнера Алины Качаровской.