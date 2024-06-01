Елена Зеленская на "Книжном Арсенале": первая леди назвала книги, которые приобрела
Источник:Елена Зеленская
В Киеве подходит к завершению фестиваль "Книжный Арсенал". Первая леди Елена Зеленская успела посетить и приобрести несколько книг.
В этом году Елена Зеленская посетила "Книжный Арсенал" без мужа. Прежде всего она посетила стенд издательства Vivat, чьи новые тиражи почти полностью уничтожила Россия. Там выложили доказательства преступления – сожженные книги.
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Первая леди подчеркнула, что для нее честь приобрести хотя бы несколько книг, которые пережили российскую атаку. Она выбрала "Измарагд княгини Несвицкой" Александра Ирванца и "Охотники за счастьем" Валерия Пузика.
Известно: никто не возвращается с "Арсенала" без стопки новых книг. Во время украинского сопротивления агрессии речь идет уже не только о чтении, но и о солидарности с нашим творчеством и о сохранении нашего слова,
– поделилась Елена Зеленская.
Но это не единственные покупки первой леди в этом году. Она поделилась, что преимущественно выбирала книги о том, что украинцы переживают сейчас:
- "Стихи и песни" павшего на войне поэта Глеба Бабича,
- "Форпост Ахтырка" Евгении Подобной,
- "Поезд прибывает по расписанию. Истории людей и железной дороги" Марички Паплаускайте,
- "Дом для Дома" Виктории Амелиной – писательницы, убитой российским обстрелом.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди
Образ первой леди
Елена Зеленская выбрала лаконичный образ для посещения "Книжного Арсенала". Она предстала в темно-синем костюме и черной кофточке.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди
Аутфит первой леди дополняло жемчужное ожерелье с подвеской.