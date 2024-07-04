В деловом костюме: Елена Зеленская открыла легендарную выставку "Сокровища Крыма –Возвращение"

Неоценимые экспонаты из крымских музеев вернулись в Украину. Первая леди Елена Зеленская имела возможность открыть выставку, куда вошли эти артефакты.

Сегодня, 4 июля, Елена Зеленская открыла выставку "Сокровища Крыма. Возвращение" в Сокровищнице Национального музея истории Украины. Коллекция станет доступной для всех украинцев завтра – 5 июля.

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В выставку вошли неоценимые артефакты из четырех крымских музеев – в Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Керчи.

565 этих экспонатов находились в Амстердаме, когда Россия оккупировала Крым. С тех пор украинские и иностранные юристы, дипломаты и музейщики боролись за победу культурной и исторической справедливости. Теперь "Скифское золото" дома.

Сокровища Крыма, как и сам Крым, создавали очень разные народы и культуры. Еще не существовало слова "мультикультурность", а Крым и его достояние уже такими были. Верю: так же, как эти сокровища, вернется домой и Крым, чтобы быть частью свободного мира. И тогда скифское золото вернется уже в крымские музеи,

– подчеркнула первая леди.

Открытие выставки / Фото из инстаграма первой леди

На открытии выставки Елена Зеленская предстала в деловом образе. Она надела белую кофточку и черный классический костюм. Ее образ довершали серебряные серьги, подвеска и аккуратная прическа в виде пучка.