У нас нет сложных периодов, - Зеленская раскрыла секрет отношений с мужем-президентом

5 марта 2024, 19:13
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Piers Morgan Uncensored

Полномасштабная война не смогла разрушить отношения президента Украины и его жены. Елена Зеленская призналась, в чем их секрет.

Елена Зеленская рассказала, что именно помогло им сохранить отношения. Она призналась, что у супругов не происходило кризисных периодов.

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Елена Зеленская об отношениях с мужем

Мы – друзья, настоящие друзья друг для друга. И это – секрет наших отношений. У нас нет сложных периодов, мы понимаем друг друга и поддерживаем друг друга. Это не просто слова вроде: "Молодец, я в тебя верю, иди работай",
– высказалась первая леди.

Жена президента добавила, что они могут поддерживать друг друга, заставлять смеяться или мотивировать к новым подвигам. К тому же Владимир Зеленский не стесняется проявлять чувства к жене на публике или для прессы.

"Мы чувствуем друг друга. Мне приятно, что он выражает свои чувства ко мне, когда говорит со СМИ. Но мне не надо это слышать, я и так знаю это", – заметила Елена Зеленская.


Елена и Владимир Зеленские на чествовании памяти героев / Фото из инстаграма

Первая леди отметила, что все-таки их коммуникация каждый раз меняется. Иногда им комфортно быть вместе в тишине.

"С каждым годом все сложнее и сложнее выдумывать новые поздравления (для соцсетей или публично - ред.). Ведь мы столько лет вместе. Иногда мы можем просто помолчать рядом друг с другом. И этого будет достаточно. Мне кажется, это то, о чем мы мечтаем. Чтобы было достаточно времени побыть друг с другом, чтобы не надо было никуда спешить, ничего планировать. Это сейчас наша мечта. Просто побыть вместе", – заметила Елена Зеленская.

Зеленские редко видятся

Ранее первая леди комментировала, что ей с президентом не удается видеться часто. Обычно они могут встретиться раз в неделю на несколько часов, когда у лидера страны есть немного свободного времени.

Елена Зеленская описывала их семейную жизнь как "параллельную", ведь графики каждого не совпадают. Но она пытается обустроить комфортную жизнь по крайней мере для детей.

Автор: Марія Касій