У нас нет сложных периодов, - Зеленская раскрыла секрет отношений с мужем-президентом

Полномасштабная война не смогла разрушить отношения президента Украины и его жены. Елена Зеленская призналась, в чем их секрет.

Елена Зеленская рассказала, что именно помогло им сохранить отношения. Она призналась, что у супругов не происходило кризисных периодов.

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Елена Зеленская об отношениях с мужем

Мы – друзья, настоящие друзья друг для друга. И это – секрет наших отношений. У нас нет сложных периодов, мы понимаем друг друга и поддерживаем друг друга. Это не просто слова вроде: "Молодец, я в тебя верю, иди работай",

– высказалась первая леди.

Жена президента добавила, что они могут поддерживать друг друга, заставлять смеяться или мотивировать к новым подвигам. К тому же Владимир Зеленский не стесняется проявлять чувства к жене на публике или для прессы.

"Мы чувствуем друг друга. Мне приятно, что он выражает свои чувства ко мне, когда говорит со СМИ. Но мне не надо это слышать, я и так знаю это", – заметила Елена Зеленская.



Елена и Владимир Зеленские на чествовании памяти героев / Фото из инстаграма

Первая леди отметила, что все-таки их коммуникация каждый раз меняется. Иногда им комфортно быть вместе в тишине.

"С каждым годом все сложнее и сложнее выдумывать новые поздравления (для соцсетей или публично - ред.). Ведь мы столько лет вместе. Иногда мы можем просто помолчать рядом друг с другом. И этого будет достаточно. Мне кажется, это то, о чем мы мечтаем. Чтобы было достаточно времени побыть друг с другом, чтобы не надо было никуда спешить, ничего планировать. Это сейчас наша мечта. Просто побыть вместе", – заметила Елена Зеленская.

Зеленские редко видятся

Ранее первая леди комментировала, что ей с президентом не удается видеться часто. Обычно они могут встретиться раз в неделю на несколько часов, когда у лидера страны есть немного свободного времени.

Елена Зеленская описывала их семейную жизнь как "параллельную", ведь графики каждого не совпадают. Но она пытается обустроить комфортную жизнь по крайней мере для детей.