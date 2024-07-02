Приобрела элитное авто за 4,5 миллиона евро: российские СМИ распространили фейк о Зеленской

Российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о якобы приобретении Еленой Зеленской автомобиля Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро. И сделали это специально накануне саммита НАТО.

Их цель – дискредитировать высшее руководство Украины на международной арене. К счастью, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины оперативно успел опровергнуть фейк о Bugatti Зеленской.

Не пропустите Украинский юморист Андрей Лузан мобилизуется в ряды ВСУ

Так, в сети появилось видео, на котором работник автосалона рассказывает о якобы частной презентации элитного автомобиля для украинской делегации. Однако при детальном рассмотрении оказывается, что человек в ролике имеет признаки искусственно сгенерированного дипфейка, а его профиль в социальных сетях был создан всего четыре дня назад.

Первоисточником этой ложной информации является французское издание Verite Cachee, которое было основано всего 22 июня 2024 года. На сайте преимущественно размещается контент, который освещает войну в Украине с пророссийской точки зрения.

Пропагандисты России запустили этот фейк накануне саммита НАТО, для того, чтобы дискредитировать высшее руководство Украины на международной арене,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Что известно о саммите НАТО

Встреча состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что повестка дня саммита будет включать обсуждение оказания помощи Украине с акцентом на военной и оборонной поддержке. В частности, по поставкам большого количества вооружений, снарядов для противовоздушной обороны и артиллерии. Другой ключевой целью встречи будет "сильная формулировка" о будущем членстве Украины в Североатлантическом альянсе.