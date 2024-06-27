Очень тяжелое решение, – Кравец призналась, жалеет ли, что покинула "Квартал" после 25 лет работы

Известная юмористка и актриса Елена Кравец подробно рассказала о своем решении покинуть студию "Квартал 95" в 2022 году. Она там проработала более 25 лет.

Знаменитость призналась, сложно ли было ей решиться на то, чтобы уйти. Также она откровенно поделилась, сожалеет ли о своем решении.

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Елена Кравец, которая была единственной женщиной в мужском коллективе "Квартала" и играла немало важных ролей, призналась, что это решение далось ей нелегко. Хотя прошло уже два года, актриса говорит, что до сих пор не может окончательно оценить правильность своего поступка. Однако она уверена, что это был необходимый шаг для ее личного развития.

Я внутренне перестала быть о развлечениях. Другая произошла прошивка. Это было ну очень тяжелое решение. Немного горделивая история, я признаюсь. Типа я подвожу людей, обижаю. Но если я остаюсь, то я подвожу себя. Мне тогда надо было выбрать себя. Мы можем нормально с ребятами разговаривать благодаря тому, что они знают меня давно. Я могла сказать, что мне нужно взять паузу. Когда я поняла, что пауза затянулась. Я сказала, что я ухожу. Я не мыслила категориями, правильное или не правильное решение, тогда оно было единственно возможное... Это единственное честное решение по отношению к людям, которые сыграли очень большую роль в моей жизни. Это люди, с которыми я взрослела,

– отметила знаменитость.

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