Бренд белья извинился за скандальную рекламу, где Елена Кравец говорила вместо военной

Елена Кравец и бренд brabrabra попал в скандал из-за рекламы инициативы, в которой известные женщины "говорили" от имени военных. Представители компании извинились перед аудиторией.

Бренд нижнего белья brabrabra опубликовал сообщение, в котором попросил прощения у всех, кого оскорбила их коммуникация. Они подробно объяснили, что пошло не так.

К слову Говорила от имени военной: Елена Кравец попала в скандал из-за рекламы белья

Так, мы допустили несколько ошибок, самая большая из которых – потеря фокуса кампании "Одна за одну". С самого начала мы имели конкретную цель: обеспечить военнослужащих удобным бельем,

– написали представители бренда.

В brabrabra ответили на то, почему в рекламе есть медийные женщины рядом с цитатами военнослужащих. По их словам, они не хотели подвергать военных опасности. Ведь разговоры о телесности женщины до сих пор частично табуированы, поэтому их якобы обезопасили от хейта.

"Мы сознательно хотели обезопасить военнослужащих от возможных некорректных комментариев, а также сохранить определенную анонимность тех, кто сейчас находится на передовой. Очевидно, эта концепция сработала неудачно, за что мы извиняемся. С уважением и большим восхищением каждой женщиной, защищающей Украину сегодня", – добавляют в заметке.

Еще одной ошибкой было использование цитат военнослужащих без их на это согласия. Brabrabra говорят, что извинились публично, лично и делают это еще раз.

Несогласованное использование цитат военнослужащих – это досадная ошибка, произошедшая в процессе согласования с партнерами, которые участвуют в организации инициативы "Одна за одну" именно в части коммуникации с защитницами,

– отмечают работники бренда.

Бренд белья в своей заметке добавил, что инициатива создана прежде всего для того, чтобы обеспечить военнослужащих качественным бельем. Себестоимость комплекта – 586 гривен, однако все остальные расходы бренд готов взять на себя. Brabrabra не будут останавливаться и продолжат поставлять белье защитницам, хотя это не самое важное, однако влияет на их работу и комфорт.

Коротко о скандале