Через полтора года после операции: жена Виктора Павлика показала результат ринопластики

Екатерина Репяхова, украинский блогер и жена певца Виктора Павлика, рассказала подписчикам о своей пластической операции. Она опубликовала фотографии до и после ринопластики, демонстрируя результаты хирургического вмешательства.

Репяхова отметила, что операция не только изменила ее внешний вид, но и имела другое влияние. Кроме того, оказалось, что инфлюенсер также скорректировала форму своего подбородка.

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Так, Екатерина Репяхова открыто рассказала о проведенной ринопластике и изменении формы подбородка и опубликовала коллаж с фотографиями "до" и "после" хирургического вмешательства.

Кто еще здесь против ринопластики? И я не о визуальном изменении,

– подчеркнула блогерша.



Екатерина Репяхова показала, как выглядела до ринопластики / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о пластических операциях Екатерины Репяховой