Через полтора года после операции: жена Виктора Павлика показала результат ринопластики
Источник:Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова, украинский блогер и жена певца Виктора Павлика, рассказала подписчикам о своей пластической операции. Она опубликовала фотографии до и после ринопластики, демонстрируя результаты хирургического вмешательства.
Репяхова отметила, что операция не только изменила ее внешний вид, но и имела другое влияние. Кроме того, оказалось, что инфлюенсер также скорректировала форму своего подбородка.
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Так, Екатерина Репяхова открыто рассказала о проведенной ринопластике и изменении формы подбородка и опубликовала коллаж с фотографиями "до" и "после" хирургического вмешательства.
Кто еще здесь против ринопластики? И я не о визуальном изменении,
– подчеркнула блогерша.
Екатерина Репяхова показала, как выглядела до ринопластики / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о пластических операциях Екатерины Репяховой
- В марте блогер прошла две хирургические процедуры: ринопластику стоимостью 3520 евро (более 140 тысяч гривен) и септопластику (коррекцию носовой перегородки) за 1100 евро (около 44 тысяч гривен).
- Кроме того, 29-летняя Екатерина впервые прибегла к косметологическим инъекциям. Блогерше сделали инъекции ботокса в зону лба, межбровья и вокруг глаз для омоложения кожи.
- В планах Репяховой также маммопластика для коррекции размера груди. Однако эту процедуру она откладывает до того времени, когда будет уверена, что больше не планирует рожать детей.