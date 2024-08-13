Репяхова зазначила, що операція не лише змінила її зовнішній вигляд, але й мала інший вплив. Крім того, виявилося, що інфлюенсерка також скорегувала форму свого підборіддя.

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Так, Катерина Репяхова відкрито розповіла про проведену ринопластику та зміну форми підборіддя й опублікувала колаж із фотографіями "до" і "після" хірургічного втручання.

Хто ще тут проти ринопластики? І я не про візуальну зміну,

– підкреслила блогерка.



Катерина Репяхова показала, який вигляд мала до ринопластики / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про пластичні операції Катерини Репяхової