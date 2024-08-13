Репяхова зазначила, що операція не лише змінила її зовнішній вигляд, але й мала інший вплив. Крім того, виявилося, що інфлюенсерка також скорегувала форму свого підборіддя.
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Так, Катерина Репяхова відкрито розповіла про проведену ринопластику та зміну форми підборіддя й опублікувала колаж із фотографіями "до" і "після" хірургічного втручання.
Хто ще тут проти ринопластики? І я не про візуальну зміну,
– підкреслила блогерка.
Катерина Репяхова показала, який вигляд мала до ринопластики / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про пластичні операції Катерини Репяхової
- У березні блогерка пройшла дві хірургічні процедури: ринопластику вартістю 3520 євро (понад 140 тисяч гривень) та септопластику (корекцію носової перегородки) за 1100 євро (близько 44 тисяч гривень).
- Крім того, 29-річна Катерина вперше вдалася до косметологічних ін'єкцій. Блогерці зробили ін'єкції ботоксу в зону чола, міжбрів'я та навколо очей для омолодження шкіри.
- У планах Репяхової також мамопластика для корекції розміру грудей. Однак цю процедуру вона відкладає до того часу, коли буде впевнена, що більше не планує народжувати дітей.