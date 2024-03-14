Екатерина Тышкевич неожиданно заговорила о проблемах в отношениях с мужем

Екатерина Тышкевич откровенно призналась о трудностях в отношениях с актером Валентином Томусяком. Оказывается, у пары дважды были семейные кризисы.

Первый из них произошел после трех лет вместе, а второй – после семи. Знаменитость рассказала, как им с мужем удалось решить эти проблемы и поделилась, какова их интимная жизнь после девяти лет вместе.

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Были ли у Екатерины Тышкевич проблемы в отношениях с мужем

Актриса поделилась, что они с Валентином пережили типичные для отношений кризисы, которые проявились после трех и семи лет совместной жизни. Пара преодолела эти трудности с помощью длительных и откровенных разговоров. Иногда даже со слезами на глазах. В конце концов, всегда актерам удавалось найти компромисс.



Екатерина Тышкевич рассказала о кризисе в отношениях / Скриншот из инстаграмм-сторис

В то же время страсть у супругов никуда не исчезает даже после 9 лет вместе.

Интимная жизнь – это большая часть женского здоровья, и мой партнер это понимает и делает все, чтобы я в этом плане была счастлива и довольна,

– подчеркнула артистка.



Екатерина Тышкевич рассказала о страсти в отношениях / Скриншот из инстаграмм-сторис

Какой была история любви Тышкевич и Томусяка

Екатерина и Валентина познакомились на съемках сериала "Бессмертник", где у них закрутился роман, но после окончания съемок мужчина решил завершить отношения.

Мы оба не были готовы к переходу какому-то. И по инерции мы провстречались еще месяц-два. А потом Валик решил закончить наши отношения,

– говорила Екатерина.