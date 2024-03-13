Известная актриса Екатерина Тышкевич впервые назвала расстройство, которое ей диагностировали врачи
Источник:Катерина Тышкевич
Украинская актриса Екатерина Тышкевич уже около 10 лет борется с невыносимой головной болью. Теперь она назвала диагноз, который ей установили врачи.
Дело в том, что длительное время медики не могли определить чем именно болеет знаменитость. Сейчас выяснилось, что это, вероятно, хроническое соматофорное болевое расстройство.
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Какой диагноз поставили Екатерине Тышкевич
Медики подозревают, что актриса может страдать от хронического соматоформного болевого расстройства. Знаменитость объяснила, что это стойкая хроническая головная боль напряжения. По ее словам, одной из причин ее развития может быть эмоциональная травма и индивидуальные физиологические особенности.Для справки! В раннем возрасте Екатерине поставили диагноз ДЦП, который длительное время никак не проявлялся.
Екатерина Тышкевич рассказала о своем диагнозе / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о состоянии здоровья Екатерины Тышкевич
- В июне 2022 года актриса поделилась, что уже восьмой год борется с невыносимой головной болью. Тогда она рассказала, что врачам не удается установить диагноз.
- Чтобы облегчить свое состояние, женщина экспериментировала с различными лекарствами, в частности антидепрессантами и нейролептиками. Екатерина даже на некоторое время отправилась на Бали, где старалась принимать свое состояние без таблеток и медитировать, но это не помогало.
- В конце концов, она обратилась в психиатрическую больницу, где ей предложили введение внутривенного антидепрессанта. После чего Тышкевич легла в больницу.
- Впрочем, у актрисы возник сепсис и она впала в кому. Тогда оказалось, что инфекция стафилококка попала через катетер, который актрисе ставили ранее.
- К счастью, сейчас Екатерина находится дома, где продолжает реабилитацию.