Известная актриса Екатерина Тышкевич впервые назвала расстройство, которое ей диагностировали врачи

Украинская актриса Екатерина Тышкевич уже около 10 лет борется с невыносимой головной болью. Теперь она назвала диагноз, который ей установили врачи.

Дело в том, что длительное время медики не могли определить чем именно болеет знаменитость. Сейчас выяснилось, что это, вероятно, хроническое соматофорное болевое расстройство.

Интересно Где сейчас певица SLAVIA и как сложилась ее жизнь после громкого развода с Дзидзьо

Какой диагноз поставили Екатерине Тышкевич

Медики подозревают, что актриса может страдать от хронического соматоформного болевого расстройства. Знаменитость объяснила, что это стойкая хроническая головная боль напряжения. По ее словам, одной из причин ее развития может быть эмоциональная травма и индивидуальные физиологические особенности.

В раннем возрасте Екатерине поставили диагноз ДЦП, который длительное время никак не проявлялся.



Екатерина Тышкевич рассказала о своем диагнозе / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о состоянии здоровья Екатерины Тышкевич