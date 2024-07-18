Выпрашивают на лапу, – жена Павлика рассказала о неприятном инциденте с полицией в Молдове

Недавно жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова возвращалась с отдыха в Израиле через Молдову. Там у нее случилось несколько неприятностей.

В частности, инфлюенсер ошеломила суммой, которую заплатила за парковку машины. Кроме того, Репяхова поделилась, что наткнулась в Молдове на полицейских-взяточников.

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Репяхова рассказала, что заплатила более 26 тысяч гривен за паркинг. Кроме того, она сообщила, что ее дважды останавливали сотрудники полиции, которые якобы требовали взятку.

Впервые – у нас не было виньетки. Второй раз – полиция увидела в базе превышение скорости на 12 км в 2023 году. Они просто выпрашивают на лапу. Это ужас,

– возмущенно заявила блогерша.

В Европе виньетка является широко распространенным способом оплаты за проезд по автомагистралям, что служит доказательством уплаты транспортного налога и предоставляет водителям право пользоваться автомагистралями и дорогами страны в течение определенного срока. Водителям рекомендуется приобрести эту наклейку сразу после въезда в новую страну, если они намерены пользоваться платными дорогами.

Екатерина Репяхова рассказала, как ее останавливала полиция в Молдове / Скриншоты из инстаграм-сторис

Екатерина отметила, что всеми силами будет стараться теперь обходить Молдову и подчеркнула, что в Украине ее тоже часто останавливают полицейские, но такого поведения она не встречала. По словам жены Виктора Павлика, мы далеко ушли от Молдовы.