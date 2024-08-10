Боролась с тяжелым недугом и ограничила общение с родственниками: где сейчас солистка группы Go_A

Сегодня, 10 августа, Екатерине Павленко исполняется 36 лет. Девушка поразила украинскую и зарубежную публику своим уникальным голосом и образом. А выступление на Евровидении только подтвердило уникальность стиля группы и исполнительницы.

Екатерина Павленко родом из Нежина Черниговской области. Больше всего времени девочка проводила с дедушкой и бабушкой, ведь мать была военной, а отца в ее жизни не было. Как певица увлеклась музыкой и через какие испытания пришлось пройти – далее в материале Show 24.

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Детство и путь к славе

Бабушка и дедушка Екатерины увлекались музыкой. В домашнем тайнике было немало музыкальных инструментов, а бабушка часто ходила на посиделки с подругами, где пели песни. Девочка также была частой гостьей на таких мероприятиях.

Екатерина Павленко с дедушкой / Скриншот из видео программы "ЖВЛ"

Когда Катя походила на несколько уроков к учительнице по фортепиано, женщина настояла на том, чтобы девочку отдали на обучение в музыкальную школу. От так, Павленко длительное время ходила в Нежинскую музыкальную школу на вокально-хоровое отделение.

Из-за того, что девушка росла в небогатой семье, она не могла себе позволить дорогого и стильного наряда, из-за чего страдала от травли сверстников. Екатерина не выдержала такого давления и бросила учебу в музыкальной школе.

Когда умер дедушка, девушку с мамой попросили уйти из дома. Они жили в холодном доме, где не было окон. Но и оттуда их тоже выгнали. Долгое время женщина с дочкой жила у знакомых. Из-за плохих условий проживания Екатерина очень заболела.

Екатерина Павленко с мамой / Скриншот из видео программы "ЖВЛ"

Спасти певицу смогли только в столице. Она рассказывала, что все время жила в страхе смерти.

Ты лежишь в палате, а тебя никто не приходит проведывать. И ты слышишь шаги за дверью, но это не к тебе. Меня просто там залечили так, что я весила 43 килограмма, и мне ничего не помогало,

– рассказывала Екатерина Павленко.

Певица до сих пор не рассказывает, какой конкретный диагноз ей поставили врачи. Известно лишь, что у солистки группы Go_A были проблемы с легкими, а ее жизнь спасли анестезиолог из Чернигова и киевские врачи.

Стоит отметить, что у артистки до сих пор непростые отношения с матерью. Она считает, что это связано с детскими обидами и в отношениях с мамой не стоит что-то менять.

"Мы общаемся, мы созваниваемся, она ко мне приезжает переночевать. У нас сложные отношения и нет желания все рассказывать, потому что на это понадобится половину жизни. Но нет такого, что я не беру трубку или говорю: "Не звони мне", – объяснила артистка.

В 2009 году Екатерина окончила музыкальное училище, а затем поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств на факультет "Музыкальное искусство", специализация "фольклор". В студенческие годы девушка была участницей ансамбля "Кралица".

В 2012 году Павленко попала в состав группы Go_A. Сначала она была бэк-вокалисткой, а впоследствии стала солисткой. Однако настоящая слава к команде пришла благодаря участию в Евровидении.

Евровидение-2021

В 2020 году Go_A должны были представлять Украину на певческом шоу в Нидерландах. Но из-за пандемии коронавируса песенный конкурс перенесли. В феврале 2021 года объявили, что группа выступит на Евровидении-2021 с песней SHUM, основанной на украинской игре-веснянке.

На конкурсе по итогам зрительского голосования, Go_A занял 2-е место, однако по общему количеству голосов – 5-е место.

Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн

Кроме того, трек группы вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения. SHUM также покорил мировые чарты музыкальных платформ. После такого фурора Go_A получили немалую популярность. Они начали гастролировать по Украине и иностранным странам, а их гонорары выросли в несколько раз.

К слову, в прошлом году россияне нагло украли песню SHUM. Жители страны-агрессора попытались перевести хит, чтобы выдать за свой. В частности, одна из строк звучит так: "Приходи скорей, веснянка, да поторопись-ка, а мы выйдем на лужайку – будем веселится".

Песня группы Go_A – SHUM на русском языке: смотрите видео онлайн

Личная жизнь

Екатерина не делится на публику информацией о том, свободно ли ее сердце. Однако фанаты уверены, что певица якобы вышла замуж за мужчину, по имени Артем Смирнов. В профиле Павленко немало фотографий с упомянутым парнем, а сама девушка подписывает фото с хештегами: "Мы", "семейное фото", "семья" и тому подобное.

В одном из интервью звезда призналась, что чувствует внимание от женщин.

То, что ко мне часто проявляют интерес женщины, это было всегда, с детства. До отношений не доходило никогда, но до каких-то разговоров – да. Не знаю, как на это реагировать... нейтрально,

– поделилась Екатерина Павленко.

Исполнительница также рассказала, что в своем партнере она должна быть уверенной, и любимый человек должен ее понимать.

Где сейчас Екатерина Павленко

Девушка продолжает выступать и гастролировать со своей командой. В своем профиле Екатерина делится информацией о сборах на нужды для военных и отчитывается о потраченных средствах.

Группа продолжает поражать уникальностью голоса солистки, новыми треками, которые находят своих слушателей не только в Украине, но и за ее пределами.

Редакция 24 Канала желает Екатерине творческого вдохновения и новых свершений. Пусть все мечты сбываются.