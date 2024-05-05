Есть свобода выбора, – звезда "Кухни" призналась, ссорится ли с мужем-россиянином о политике

Украинская актриса Екатерина Кузнецова сейчас живет со своим мужем-россиянином Максимом Аплиным в Испании. Она рассказала, бывают ли у пары конфликты из-за политики.

К тому же инфлюенсерка призналась, что Максим всегда поддерживал ее семью. Женщина очень благодарна за это своему мужу.

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Ссорится ли Кузнецова с мужем из-за политики

По словам актрисы, еще с момента знакомства пары Аплин заверил ее, что они не будут жить в России. Дело в том, что муж разочаровался страной и после аннексии полуострова Крым начал восхищаться украинцами.

Я ему говорила, что у меня же там проекты, я не могу, но он говорил: "Катюша, пройдет какое-то время и ты все поймешь, и мы поедем". Он всегда поддерживал мою семью и меня. Поэтому он имеет российский паспорт, но сердцем он всегда был с Украиной,

– поделилась женщина.

В то же время Екатерина рассказала, что у пары никогда не было конфликтов из-за политики. Впрочем, актрису могут раздражать друзья мужа, которые делают вид будто войны не существует.

Мы много путешествуем. Я благодарна ему за то, что он сделал меня легкой. Он мне снял рамки и объяснил, что в любой части мира я могу чувствовать себя комфортно. Есть свобода выбора,

– призналась Кузнецова.

Екатерина Кузнецова о ссорах с мужем-россиянином: смотрите видео онлайн

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