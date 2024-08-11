Брэдли Купер и Джиджи Хадид планируют скоро пожениться, – СМИ

О романе модели Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера стало известно еще в конце 2023 года. Вероятно, отношения пары развиваются очень быстро, поскольку звезды уже говорят о женитьбе.

Знаменитостей неоднократно замечали в компании друг друга. Так, их довольно часто видят в Нью-Йорке, где они держатся за руки и ходят на свидания.

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Недавно инсайдер сообщил, что Купер приобрел квартиру, которая располагается возле поместья семьи Хадид в Пенсильвании. В то же время Джиджи видят рядом с квартирой Брэдли в Нью-Йорке.

Они рядом друг с другом таким образом, что провести остаток жизни вместе, кажется, будет следующим этапом для них обоих,

– сообщил источник.

К тому же пара якобы начала говорить о совместном проживании и браке еще на ранних стадиях отношений. Поэтому, инсайдер уверен, что помолвка и женитьба звезд – лишь вопрос времени.

Напомним, Джиджи Хадид воспитывает 3-летнюю дочь Хай от певца Зейна Малика. В 2021 году супруги на фоне семейных скандалов развелись. В то же время Брэдли Купер был женат на модели Ирине Шейк. Экс-супруги вместе воспитывают 7-летнюю дочь Лею.