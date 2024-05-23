Дженнифер Лопес впервые публично ответила на слухи о разводе с Беном Аффлеком
Источник:People
Во всем мире активно обсуждают слухи вокруг супружеской жизни Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Говорят, что сейчас звезды переживают не лучшее время.
На стриминговой платформе Netflix выходит новый фильм с Дженнифер Лопес – "Атлас". По этому случаю актриса приехала на презентацию ленты в Мексику, где отвечала на вопросы журналистов.
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Дженнифер Лопес об отношениях с мужем
Джей Ло отвечала только на вопросы относительно фильма, но один из журналистов прервал пресс-конференцию для того, чтобы спросить о личном. Коллега артистки остановил его, однако и Дженнифер не промолчала в ответ. Она улыбалась и не стала нервничать.
Вам лучше знать,
– иронично сказала Дженнифер Лопес.
К слову, на безымянном пальце актрисы красовалось обручальное кольцо.
Джей Ло впервые ответила на слухи о разводе: видео
Что известно об отношениях звезд
- После 20 лет перерыва Дженнифер Лопес и Бен Аффлек во второй раз обручились, а впоследствии и поженились. После двух лет брака в сети заговорили о кризисе в их отношениях.
- Уже долгое время пара не появлялась вместе на публике, а Met Gala Джей Ло посетила сама. Согласно инсайдерам, певица и актер разъехались и сейчас живут отдельно. Они планируют продать совместный дом.
- Поговаривают, что этот кризис вызвала сама Дженнифер Лопес. Она очень контролировала мужа, а Бен не мог с этим смириться.