Дженнифер Лопес впервые публично ответила на слухи о разводе с Беном Аффлеком

Во всем мире активно обсуждают слухи вокруг супружеской жизни Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Говорят, что сейчас звезды переживают не лучшее время.

На стриминговой платформе Netflix выходит новый фильм с Дженнифер Лопес – "Атлас". По этому случаю актриса приехала на презентацию ленты в Мексику, где отвечала на вопросы журналистов.

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Джей Ло отвечала только на вопросы относительно фильма, но один из журналистов прервал пресс-конференцию для того, чтобы спросить о личном. Коллега артистки остановил его, однако и Дженнифер не промолчала в ответ. Она улыбалась и не стала нервничать.

Вам лучше знать,

– иронично сказала Дженнифер Лопес.

К слову, на безымянном пальце актрисы красовалось обручальное кольцо.

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