Устроила грандиозную вечеринку: Джей Ло показала, как отпраздновала 55-летие без Бена Афлека

Американская звезда Дженнифер Лопес отметила свой 55-й день рождения 24 июля. По этому случаю она устроила масштабное пати в стиле популярного сериала "Бриджертоны".

Певица поделилась с поклонниками самыми яркими моментами праздника. Также она выразила свои впечатления от дня рождения.

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Так, на кадрах, опубликованных Джей Ло, можно увидеть роскошную атмосферу мероприятия: бальные танцы, оркестр в средневековых париках, карету с лошадьми, торт, декорации и изысканное платье исполнительницы. Ролик со дня рождения сопровождался саундтреком из "Бриджертонов" – композицией Archer Marsh "Give Me Everything".

Все провели замечательный вечер,

– отметила звезда.

Примечательно, что мать Лопес, Гваделупа Родригес, была среди гостей. Женщина также придерживалась дресс-кода праздника.

В то же время внимание фанов привлекло отсутствие на видео с празднования мужа Дженнифер, актера Бена Аффлека. Это еще больше подогрело слухи среди поклонников о возможном разрыве пары.

Кроме того, Джей Ло показала, как устроила праздничную атмосферу дома. Звезда выбрала эксклюзивную голубую атласную пижаму с вышивкой "JL's Golden B'Day 7-24-24", а квартиру актрисы украсили шарики и другие декорации.