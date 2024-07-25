Співачка поділилася з шанувальниками найяскравішими моментами свята. Також вона висловила свої враження від дня народження.

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Так, на кадрах, опублікованих Джей Ло, можна побачити розкішну атмосферу заходу: бальні танці, оркестр у середньовічних перуках, карету з конями, торт, декорації та вишукану сукню виконавиці. Ролик з дня народження супроводжувався саундтреком з "Бріджертонів" – композицією Archer Marsh "Give Me Everything".

Всі провели чудовий вечір,

– наголосила зірка.

Примітно, що мати Лопес, Гваделупа Родрігес, була серед гостей. Жінка також дотрималася дрес-коду свята.

Водночас увагу фанів привернула відсутність на відео зі святкування чоловіка Дженніфер, актора Бена Аффлека. Це ще більше підігріло чутки серед шанувальників про можливий розрив пари.

Крім того, Джей Ло показала, як влаштувала святкову атмосферу вдома. Зірка обрала ексклюзивну блакитну атласну піжаму з вишивкою "JL's Golden B'Day 7-24-24", а квартиру акторки прикраси кульки й інші декорації.