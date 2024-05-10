Я стану бабушкой, – мама Джастина Бибера отреагировала на беременность Хейли

Мама певца Джастина Бибера счастлива, что наконец смогла поделиться с фанами важной новостью. Артист и его жена, Хейли Бибер, станут родителями.

Мама Джастина Бибера, Патти Малетт, вышла в прямой эфир в инстаграме, чтобы поделиться эмоциями с подписчиками. Совсем скоро она станет бабушкой.

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Мать Джастина Бибера отреагировала на беременность невестки

На видео Патти Малетт была очень улыбающейся и восторженной. Она не сдерживала эмоций по поводу пополнения в семье. Женщина подчеркнула, что Хейли и Джастин будут замечательными родителями.

Я так долго ждала этот день, и теперь, когда они разделили его, я наконец-то могу отпраздновать с вами. Боже мой, я буду бабушкой. Джастин и Хейли, вы будете лучшими родителями в мире, и я так волнуюсь, – сказала звездная мать.

Мама Джастина Бибера отреагировала на беременность невестки: видео

Пополнение в семье Биберов

9 мая Джастин Бибер опубликовал на личной странице красноречивую серию фото с женой Хейли. Певец выступил в роли фотографа, тогда как модель позировала в кружевном платье, что подчеркивало беременный животик. Судя по некоторым фото, пара также возобновила брачные обеты.

Звезды открыто говорили, что хотят иметь детей еще в молодом возрасте. Тему отцовства они успели обсудить еще до бракосочетания.

В 2020 году Джастин Бибер честно ответил, что готов иметь много детей. В то же время он с уважением отнесся к желаниям и потребностям жены. Певец добавлял, что Хейли как женщина хочет достичь определенных целей, поэтому она еще не готова быть мамой.