Расплакалась от эмоций: Джамала показала трогательные кадры с сыном во время выписки из роддома
Источник:Джамала
27 мая певица Джамала сообщила, что в третий раз стала мамой. Артистку уже выписали из больницы, поэтому она решила поделиться счастливыми кадрами с поклонниками.
К тому же ранее певица рассекретила имя новорожденного сына. Его зовут Алим Сеит-Бекир оглу Сулейманов.
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Какие кадры опубликовала Джамала
Победительница Евровидения-2016 показала, как ее встретила семья на момент выписки из больницы. Джамалу посетили старшие сыновья Эмир и Селим, мама, свекровь и любимый муж Бекир.
Джамалу посетила ее семья / Скриншот из инстаграм-сторис
Артистка на всех кадрах выглядит счастливой. Впрочем, в определенный момент Джамала посмотрела на новорожденного сына и от эмоций расплакалась.
Джамала не смогла сдержать слез / Скриншот из инстаграм-сторис
В то же время певица получила после выписки из роддома большой букет белых цветов. Он подходил к образу Джамалы, которая надела длинное красное платье и белый жакет. К тому же артистка на всех кадрах выглядела свежо.
Джамала получила букет цветов после выписки из больницы / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о семье Джамалы
- В 2017 году артистка вышла замуж за Бекира Сулейманова в 2017 году. Пара поженилась в Исламском культурном центре в Киеве.
- Уже в конце того же года Джамала сообщила о первой беременности. Так, через год певица впервые стала мамой – сына Эмира-Рахмана.
- В феврале 2020 Джамала призналась, что забеременела во второй раз. 19 июня 2020 года у супругов родился второй сын – Селим-Гирай.
- 3 февраля 2024 года певица сообщила о третьей беременности. Это произошло накануне Нацотбора на Евровидение. Для Джамалы эта беременность оказалась самой тяжелой, поскольку она продолжила выступать на благотворительных мероприятиях несмотря на сильный токсикоз. Впоследствии звезда объявила, что станет мамой мальчика.