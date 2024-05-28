Расплакалась от эмоций: Джамала показала трогательные кадры с сыном во время выписки из роддома

27 мая певица Джамала сообщила, что в третий раз стала мамой. Артистку уже выписали из больницы, поэтому она решила поделиться счастливыми кадрами с поклонниками.

К тому же ранее певица рассекретила имя новорожденного сына. Его зовут Алим Сеит-Бекир оглу Сулейманов.

Интересно Лилия Подкопаева поделилась редким фото с 18-летним названным сыном, мужем и дочкой

Какие кадры опубликовала Джамала

Победительница Евровидения-2016 показала, как ее встретила семья на момент выписки из больницы. Джамалу посетили старшие сыновья Эмир и Селим, мама, свекровь и любимый муж Бекир.



Джамалу посетила ее семья / Скриншот из инстаграм-сторис

Артистка на всех кадрах выглядит счастливой. Впрочем, в определенный момент Джамала посмотрела на новорожденного сына и от эмоций расплакалась.



Джамала не смогла сдержать слез / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время певица получила после выписки из роддома большой букет белых цветов. Он подходил к образу Джамалы, которая надела длинное красное платье и белый жакет. К тому же артистка на всех кадрах выглядела свежо.



Джамала получила букет цветов после выписки из больницы / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о семье Джамалы