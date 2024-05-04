Джамала рассекретила пол третьего ребенка и призналась, почему эта беременность выдалась самой тяжелой

Джамала сейчас находится на 8 месяце беременности, соответственно уже совсем скоро будет рожать. Наконец-то певица решила рассекретить пол ребенка.

Ранее она намекала, что у нее родится третий сын и лишь сейчас прокомментировала эту информацию. Кроме того, Джа поделилась, как протекает ее третья беременность. Выяснилось, что она самая сложная для исполнительницы.

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Кого ждет Джамала

Певица подтвердила, что у нее должен родиться сын, но добавила, что не против еще стать мамой девочки.

Знаменитость подчеркнула, что ее третья беременность пришлась на период активных благотворительных выступлений в поддержку Украины, что было очень нелегко из-за сильного токсикоза.

Огромное событие в Вашингтоне во время демократической конференции и у меня был страшный токсикоз без преувеличения. Я понимаю, что мне настолько плохо, что не могу стоять, а мне сейчас петь на концерте и говорить с первыми лицами. Но Бог помогал. Я беременная из Австралии везла нашим бойцам дроны в самолете,

– рассказала Джамала.

Несмотря на это звезда отметила, что в декрет не планирует идти, потому что есть очень много работы.

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Что известно о старших сыновьях Джамалы

После начала полномасштабного вторжения длительное время 6-летний Эмир-Рахман и 3-летний Селим-Гирай жили в Варшаве с бабушкой и дедушкой, потому что звездная мама опасалась за их безопасность.

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"Очень помогает бабушка, но в основном мы с мужем. И это трудно совмещать музыку, какие-то события и быть мамой вечером. Когда всех убаюкаю, утром сварю всем каши... Материнство – самый сложный труд", – подчеркнула знаменитость.