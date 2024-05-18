Трагедия моей семьи, – Джамала поделилась историей семьи в годовщину депортации крымских татар

Певица Джамала опубликовала щемящее сообщение к 80 годовщине депортации крымских татар. Она рассказала трагическую историю своей семьи.

Ежегодно 18 мая Украина отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Для украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы это личная история.

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Джамала о 80-й годовщине депортации крымских татар

Исполнительница рассказала историю ее прабабушки, которую с пятью детьми на руках депортировали в товарном вагоне. Она призналась, что часто пытается представить тот день, думает, что чувствовала прабабушка и о чем думала.

Это трагедия моей семьи. Моя прабабушка часто вспоминала тот ужасный день. Утром ее с пятью маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию. Ехали в ужасных условиях почти две недели. Самая маленькая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить. Советские солдаты просто выбросили ее по дороге,

– рассказала Джамала.

24 февраля 2022 года Джамала еще больше поняла свою прабабушку, потому что была вынуждена покидать страну вместе с сыновьями. Певица выразила поддержку всем кто борется и не теряет надежды. Она напомнила об украинцах, которые живут на временно оккупированных территориях и ждут дня, когда их земли станут свободными.

"Эта история оставила глубокий след на моей жизни и творчестве. Ее я буду помнить всегда и расскажу своим детям. Когда мы знаем свою историю – мы знаем себя", – подчеркнула Джамала.

Джамала об истории своей семьи: видео

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