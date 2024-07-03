На фестивале Гластонбери: Дуа Липа публично подтвердила роман с британским актером

Известная певица Дуа Липа выступила на британском музыкальном фестивале Гластонбери, где появился и ее избранник актер Каллум Тернер из "Фантастических зверей". Артистка опубликовала совместные фото с возлюбленным.

О романе звезд начали говорить в начале этого года. Зимой пару заметили вместе на мероприятии в Санта-Монике, в США, где актеру задавали вопросы. Таким образом она поддержала нового бойфренда.

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Впрочем, этот раз своим публичным присутствием Дуа Липу порадовал ее возлюбленный. Исполнительница показала фотографии с фестиваля, где была одной из его хедлайнеров. На фото она предстала в объятиях Каллума. В то же время на других кадрах пара лежит на траве, наслаждаясь компанией друг друга. Своим постом артистка заявила о своих счастливых отношениях.

"Танцы до восхода солнца у каменного круга – это ритуал Гласто", – написала певица.

Отметим, что, до отношений с Тернером, Дуа Липа в течение 2,5 лет встречалась с певцом Анваром Хадидом. Влюбленные разошлись из-за насыщенного графика артистки. Постоянные гастроли певицы стали помехой отношениям с Хадидом.