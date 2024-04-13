Страшный сон сбылся, – украинская ведущая сообщила, что в ее дом ворвались бандиты

Украинский блогер и ведущая Алина Шаманская удивила своих поклонников. К ней с сыном в дом зашли бандиты.

С началом полномасштабного вторжения девушка переехала в США. В то же время возвращаться в Украину до окончания войны она не планирует.

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Что случилось с Алиной Шаманской

Звезда поделилась, что вышла ночью на улицу за водой, и вдруг заметила вертолеты в небе и наряд полиции возле дома. В то же время соседи, которые пробегали мимо нее, сказали блогерше быстро зайти обратно в дом и закрыть все двери, поскольку к ним ворвались бандиты.



В дом Шаманской зашли преступники / Скриншот из инстаграмм-сторис блогерши

Алина быстро позвонила другу, который посоветовал выключить свет и спрятаться в гардеробной, ведь существовала возможность стрельбы. В то же время приятель ведущей сообщил полиции о месте пребывания преступников.



Ведущая Шаманская прячется в гардеробной / Скриншот из инстаграмм-сторис

Блогер вместе с сыном живет в двухэтажном доме на первом этаже, а бандиты ворвались на этаж выше. Несмотря на ненадежность замков, Шаманская все равно закрылась в квартире.



Алина Шаманская о бандитах / Скриншот из инстаграмм-сторис ведущей

Как оказалось, одного из преступников таки удалось задержать, однако второй сбежал. Позже стало известно, что беглец засел в другой квартире, которую уже успели окружить полицейские.

Друг дозвонился в полицию. Один уже задержан копами. Другой еще в засаде, но уже не у нас над головой, а в соседнем комплексе засел в чьей-то квартире. Он полностью охвачен полицией. Поэтому можно выходить к квартире, но не дальше. Копы сейчас просят его сдаться и выйти добровольно, но он не выходит,

– поделилась блогерша.



Шаманская рассказала о наряде полиции / Скриншот из инстаграмм-сторис блогерши

К тому же ведущая призналась, что даже слышала два выстрела. Алина уверена, что первый сделали полицейские как предупреждение, а второй – чтобы взломать замок в дом и поймать бандита.

Надо узнать закон об оружии у гражданских в Калифорнии, потому что как я смогла бы защитить сына, если бы преступники забежали бы к нам и он бы начал кричать,

– призналась Шаманская.

Алина Шаманская не может выехать из США

28 февраля этого года блогерша должна была поехать в Киев. Там она планировала снять несколько выпусков своего подкаста, отпраздновать с друзьями день рождения, пройти медицинское обследование, а также снять рекламные интеграции. Однако, по словам Алины, "определенные обстоятельства" не дали этого сделать.

Дело в том, что Алина имела туристическую визу, по которой она была обязана выезжать из страны каждые шесть месяцев. Поскольку этого не произошло, то Шаманская должна подать заявление на получение нового типа визы.

Эта процедура может занять от 5-6 месяцев до нескольких лет. Покидать территорию США в период оформления – запрещено. То есть я застряну без права выезда на фиг знает сколько. Плюс это дорого,

– подчеркнула инфлюенсерка.

Шаманская также поделилась, что сильно скучает по Киеву, впрочем не может вернуться в Украину навсегда и подчеркнула, что война не является основным препятствием, что мешают ей и сыну Артуру поехать обратно в Киев.