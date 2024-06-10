16-летняя дочь Кошевого честно призналась, что состоит в отношениях: редкий кадр с избранником

16-летняя дочь Евгения Кошевого, Варвара, очень редко показывает поклонникам совместные фото с семьей и друзьями. Однако, девушка впервые опубликовала кадр с любимым человеком, таким образом отметив, что состоит в отношениях.

Интересно, что в январе этого года жена Кошевого, Ксения, поздравила в своих соцсетях дочь с днем рождения. Женщина опубликовала фото подросшего ребенка с лаконичной подписью.

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Варвара порадовала фанатов фотографией с парнем. На кадре видно только руки влюбленных. В то же время девушка не показала лицо своего избранника.

Дочь Кошевого, вероятно, не хочет пока знакомить аудиторию со своим парнем. Впрочем, новым фото она заявила о своих отношениях.

К тому же фотография подписи нет, но Варвара оставила смайлик-сердце белого цвета.



Варвара Кошевая с парнем / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о Варваре Кошевой