16-летняя дочь Кошевого честно призналась, что состоит в отношениях: редкий кадр с избранником
Источник:Варвара Кошевая
16-летняя дочь Евгения Кошевого, Варвара, очень редко показывает поклонникам совместные фото с семьей и друзьями. Однако, девушка впервые опубликовала кадр с любимым человеком, таким образом отметив, что состоит в отношениях.
Интересно, что в январе этого года жена Кошевого, Ксения, поздравила в своих соцсетях дочь с днем рождения. Женщина опубликовала фото подросшего ребенка с лаконичной подписью.
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Варвара порадовала фанатов фотографией с парнем. На кадре видно только руки влюбленных. В то же время девушка не показала лицо своего избранника.
Дочь Кошевого, вероятно, не хочет пока знакомить аудиторию со своим парнем. Впрочем, новым фото она заявила о своих отношениях.
К тому же фотография подписи нет, но Варвара оставила смайлик-сердце белого цвета.
Варвара Кошевая с парнем / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о Варваре Кошевой
- Девушка участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети", где одним из членов жюри был ее отец. Тогда Варвара выиграла 20 тысяч гривен.
- К тому же дочь Кошевого попробовала свои силы в проекте "Голос. Дети", поскольку занимается пением. В то же время Евгений ранее рассказывал, что Варвара хочет стать певицей.
- Девушка закончила 11 классов школы и в этом году будет поступать в университет. Ее звездный отец признался, что его дочь планировала учиться на творческой специальности в Польше.
- Впрочем, весной 2023 года Варвара попала в скандал. Она начала снимать видео в тиктоке под российские треки исполнителей – "Монеточка", Boulevard Depo, Face и других.
- В комментариях подписчики Кошевой начали возмущаться и писать, что та продвигает культуру страны-агрессора. Впрочем, реакция звездной дочери была не тактичной.
- Кошевой впоследствии провел воспитательную беседу с девушкой. Однако, он сообщил, что не может влиять на русский язык общения дочери в соцсетях.