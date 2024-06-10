16-летняя дочь Кошевого честно призналась, что состоит в отношениях: редкий кадр с избранником

10 июня 2024, 12:53
Читати новину українською

Источник:

Варвара Кошевая

16-летняя дочь Евгения Кошевого, Варвара, очень редко показывает поклонникам совместные фото с семьей и друзьями. Однако, девушка впервые опубликовала кадр с любимым человеком, таким образом отметив, что состоит в отношениях.

Интересно, что в январе этого года жена Кошевого, Ксения, поздравила в своих соцсетях дочь с днем рождения. Женщина опубликовала фото подросшего ребенка с лаконичной подписью.

Не пропустите Обожаю, – Алла Кудлай честно рассказала об отношениях с Павлом Зибровым

Варвара порадовала фанатов фотографией с парнем. На кадре видно только руки влюбленных. В то же время девушка не показала лицо своего избранника.

Дочь Кошевого, вероятно, не хочет пока знакомить аудиторию со своим парнем. Впрочем, новым фото она заявила о своих отношениях.

К тому же фотография подписи нет, но Варвара оставила смайлик-сердце белого цвета.


Варвара Кошевая с парнем / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о Варваре Кошевой

  • Девушка участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети", где одним из членов жюри был ее отец. Тогда Варвара выиграла 20 тысяч гривен.
  • К тому же дочь Кошевого попробовала свои силы в проекте "Голос. Дети", поскольку занимается пением. В то же время Евгений ранее рассказывал, что Варвара хочет стать певицей.
  • Девушка закончила 11 классов школы и в этом году будет поступать в университет. Ее звездный отец признался, что его дочь планировала учиться на творческой специальности в Польше.
  • Впрочем, весной 2023 года Варвара попала в скандал. Она начала снимать видео в тиктоке под российские треки исполнителей – "Монеточка", Boulevard Depo, Face и других.
  • В комментариях подписчики Кошевой начали возмущаться и писать, что та продвигает культуру страны-агрессора. Впрочем, реакция звездной дочери была не тактичной.
  • Кошевой впоследствии провел воспитательную беседу с девушкой. Однако, он сообщил, что не может влиять на русский язык общения дочери в соцсетях.

Автор: Влада Пономарьова