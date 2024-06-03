Впервые за время независимости: украинец победил на конкурсе имени королевы Елизаветы

Украинский скрипач Дмитрий Удовиченко одержал победу на Международном музыкальном конкурсе имени королевы Елизаветы. Мероприятие проходило в ночь с 1 на 2 июня в Брюсселе.

Важно, что триумф музыканта на конкурсе был историческим для Украины. Удовиченко стал первым представителем нашего государства, который победил за время независимости.

Вас также может заинтересовать Никто сюда не придет, – Павел Зибров неожиданно высказался о беглецах Яме и Виннике

Как победитель, Дмитрий получит денежную премию 25 тысяч евро от королевы Матильды. Также следующие четыре года он будет иметь право играть на легендарной скрипке Страдивари "Гаггинс" 1708 года и давать концерты в Бельгии и других странах мира.

В финале конкурса, который совпал с днем рождения скрипача, он блестяще исполнил первый скрипичный концерт выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича, продемонстрировав высокое мастерство.

Как Дмитрий Удовиченко выступил в финале музыкального конкурса имени королевы Елизаветы: смотрите видео онлайн

Подчеркнем, на церемонии награждения украинец проявил принципиальную гражданскую позицию, демонстративно не пожав руку одному из членов жюри – россиянину Вадиму Репину, который активно поддерживает режим Путина.

Что известно о конкурсе имени королевы Елизаветы