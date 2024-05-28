Гонорары уже не те, – Коляденко рассекретил сколько зарабатывает и почему находится в долгах

Известный хореограф Дмитрий Коляденко признался, что нет собственного жилья. Более того, шоумен должен деньги банку, которые до сих пор еще не выплатил.

К тому же Дмитрий рассказал сколько зарабатывает с балетных постановок. По словам шоумена, это значительно меньше, чем было до войны.

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Почему Коляденко не имеет своего жилья

Хореограф признался, что живет в столице в течение 28 лет. Впрочем, за это время артист так и не приобрел собственного жилья. Сейчас Коляденко арендует квартиры, поскольку ему это нравится. К тому же образ жизни шоумена не позволяет ему надолго оставаться в конкретном городе.

Очень много денег уходит на аренду. У меня совсем нет квартиры. Я очень люблю снимать. Я постоянно на гастролях и для меня дом – это когда я в отеле. Я бы жил в отеле, это моя мечта,

– поделился Дмитрий.

В то же время деньги артист тратит в основном на аренду жилья – примерно тысяча долларов (40 379 грн). Также Коляденко платит за парковку – 6 тысяч грн, а остальной гонорар идет на еду, лекарства, запись песен и съемки клипов.

Дмитрий Коляденко о собственном заработке: смотрите видео онлайн

Что известно о кредите Коляденко

Более того, шоумен должен деньги банку. В 2020 году он взял кредит в размере 75 тысяч гривен, который платит до сих пор.

Сейчас война идет. Гонорары уже не те, что были до. Когда был как певец, были нормальные гонорары. Сейчас я в балете, там не те деньги. 3-4 тысячи долларов – такого нет, может 2 тысячи долларов есть,

– отметил Коляденко.

Впрочем, несмотря на потребность выплачивать кредит и снимать квартиры, Дмитрий радуется возможности заниматься любимым делом.