Попали три снаряда, – известный дизайнер раскрыла правду о поврежденном родительском доме
Источник:ТСН
В начале полномасштабного вторжения дизайнер Юлия Магдич успела эвакуировать своих родителей и бабушку с дедушкой из столицы во Львов, что спасло им жизнь. Выяснилось, что их дом в Киевской области подвергся значительным разрушениям в результате российского обстрела. Модельер подробнее рассказала об этой драматической истории.
Юлия также поделилась, в каком сейчас состоянии их жилье. Кроме того, дизайнер призналась, обращалась ли за государственной помощью по восстановлению жилья.
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Юлия Магдич отметила, что дом ее родителей находится под Киевом в Житомирском направлении, который в начале полномасштабного вторжения был одним из самых опасных. В жилье близких дизайнера попало три снаряда.
Два разорвало, а один – нет, его убрали, когда деоккупировали территорию. Еще несколько упало в пруд вблизи, но их еще не забрали, поэтому пока не купаемся. Ямы были огромные,
– рассказала модельер.
Несмотря на повреждения, семье удалось частично восстановить жилье.
Мы более-менее привели в порядок кухню, спальную... То есть такие места, где семья преимущественно отдыхает. А в коридоре мы оставили трещину, которая напоминает, что война продолжается. Это для нас такой символ, что мы ожидаем победы,
– поделилась Юлия.
Она добавила, что подала заявку на государственную помощь для восстановления жилья, хотя понимает, что сейчас есть более насущные потребности, особенно для армии.
Не знаю, или когда-то что-то возместят, но будем надеяться. Сейчас идет война и мне кажется, что есть более актуальные вопросы по финансированию у государства. Это в первую очередь, войско. А уже как закончится, надеюсь, что украинцы все получают,
– подчеркнула дизайнер.
Интервью с Юлией Магдыч: смотрите видео онлайн
Что известно о Юлии Магдыч
- Дизайнер в 2013 году создала уникальный бренд JULIYA MAGDYCH, который специализируется на создании вышиванок, платьев и аксессуаров с использованием украинских фольклорных мотивов. Визитная карточка бренда – сложная этническая 3D-вышивка, разработана на основе аутентичных украинских орнаментов.
- Модельер черпает вдохновение из музейных коллекций и исследовательских путешествий по Украине.
- Важно, что коллекции Магдыч получили признание не только в Украине, но и на международных модных показах.
- Личную жизнь Юлия не любит ни с кем обсуждать, однако отметила, что пока не замужем, но ее сердце занято.