Попали три снаряда, – известный дизайнер раскрыла правду о поврежденном родительском доме

В начале полномасштабного вторжения дизайнер Юлия Магдич успела эвакуировать своих родителей и бабушку с дедушкой из столицы во Львов, что спасло им жизнь. Выяснилось, что их дом в Киевской области подвергся значительным разрушениям в результате российского обстрела. Модельер подробнее рассказала об этой драматической истории.

Юлия также поделилась, в каком сейчас состоянии их жилье. Кроме того, дизайнер призналась, обращалась ли за государственной помощью по восстановлению жилья.

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Юлия Магдич отметила, что дом ее родителей находится под Киевом в Житомирском направлении, который в начале полномасштабного вторжения был одним из самых опасных. В жилье близких дизайнера попало три снаряда.

Два разорвало, а один – нет, его убрали, когда деоккупировали территорию. Еще несколько упало в пруд вблизи, но их еще не забрали, поэтому пока не купаемся. Ямы были огромные,

– рассказала модельер.

Несмотря на повреждения, семье удалось частично восстановить жилье.

Мы более-менее привели в порядок кухню, спальную... То есть такие места, где семья преимущественно отдыхает. А в коридоре мы оставили трещину, которая напоминает, что война продолжается. Это для нас такой символ, что мы ожидаем победы,

– поделилась Юлия.

Она добавила, что подала заявку на государственную помощь для восстановления жилья, хотя понимает, что сейчас есть более насущные потребности, особенно для армии.

Не знаю, или когда-то что-то возместят, но будем надеяться. Сейчас идет война и мне кажется, что есть более актуальные вопросы по финансированию у государства. Это в первую очередь, войско. А уже как закончится, надеюсь, что украинцы все получают,

– подчеркнула дизайнер.

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