Украинская дирижёр Лынив оправдалась за российскую оперу: отменила ли выступление в Дрездене

На днях стало известно, что известная украинская дирижер Оксана Лынив планирует в Германии с оперой российского композитора Чайковского. Это вызвало скандал в сети, после которого дирижер опубликовала "оправдание" такого решения.

“Мировое наследие”

В 2025 году в Саксонской государственной опере Дрездена Лынив планирует выступить с оперой Чайковского "Евгений Онегин", написанного по произведению Пушкина. Правда, в ансамбль, который будет участвовать в спектакле, не пригласили российских деятелей.

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Несмотря на это, Лынив неоднократно была в центре различных скандалов, связанных с ее готовностью сотрудничать с российскими коллегами.

В своем фейсбуке дирижер объяснила, что произведения российских композиторов, таких как Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Рахманинов, являются "неотъемлемой частью и стандартным репертуаром симфонических оркестров и оперных театров мира".

Произведения этих композиторов относятся к обязательному репертуару каждого дирижера, чья карьера развивается на интернациональном уровне, так как эти произведения относятся к мировому музыкальному наследию,

— написала Лынив.

Дирижер добавила, что надеется, что сотрудничество с международными театрами позволит "постепенно внедрять исполнение пока мало известных украинских композиторов".

В соцсетях такую позицию Лынив активно критикуют.

Другие скандалы с Лынив

Дирижер была открыта к сотрудничеству с российскими музыкальными деятелями, не принимая во внимание их политические убеждения, но с условием их подписания декларации об осуждении войны.

Она рассматривала возможность помощи российским коллегам в постановке оперы Петра Чайковского "Иоланта" после начала полномасштабной агрессии в 2022 году. Однако, из-за впоследствии ухудшенного состояния здоровья, Оксана отказалась от участия.

В январе 2023 года она приняла решение принять участие в фестивале, посвященном Рихарду Вагнеру, немецкому композитору, почтив его творчество футболкой с надписью Wagner Power, что переводится как "Сила Вагнера".