Еще до начала конкурса: на Детском Евровидении-2024 установлен рекорд

Организаторы песенного конкурса Детское Евровидение в Украине сообщили о потрясающем результате среди количества желающих принять участие в соревновании. Такого еще никогда не было.

Оказывается, сейчас есть 309 артистов, желающих представить Украину на международном конкурсе. Среди них – 272 сольных исполнителя.

Интересно Это лотерея, – Jerry Heil и alyona alyona признались, какое место хотели занять на Евровидении

83% анкет подали девушки, а 17% – парни. Впрочем, этом году не была обязательной запись авторской песни каждым участником. Артистам разрешалось записать два кавера и личное видопредставление. Однако, 19% певцов таки подали свою кандидатуру с собственной композицией.

Музыкальный продюсер Детского Евровидения-2024 Светлана Тарабарова призналась, что за двое суток пересмотрела все конкурсные заявки. По ее словам, она довольна маленькими участниками.

48 часов счастья, радости, интересных открытий и неожиданных моментов. Иногда шок, иногда любование, но всегда о музыке, всегда о любви. Мурашки по коже в предвкушении свершений, которые ожидают наших детей впереди,

– поделилась исполнительница.

Также известно, что перечень конкурсантов будет обнародован до 25 июля. Пройти в полуфиналы Нацотбора смогут только 15 артистов. В этом году певцы будут учиться в летней "звездной школе" на базе Дома звукозаписи Украинского Радио, где будут заниматься вокалом, актерским мастерством и хореографией.

Напомним, Детский песенный конкурс Евровидение-2024 пройдет в Испании. В то же время финал состоится 16 ноября на арене Caja Magica в Мадриде.